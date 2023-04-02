MEB'den flaş tatil duyurusu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor: Tamamen kapanacak!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika
tatil duyurularını milyonlarca öğrenci yakından takip ederken, Şubat ayı içerisinde yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrasında 81 ilde okullar tatil edildi ancak ilerleyen zamanda ise sadece 11 ilde tatil ilan edildi. Okulların 27 Mart'ta açıldığına dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamaya yer verildi.
OKULLAR BU AY KAPALI
Nisan ayının ilk günlerine girmişken birçok ilde kar yağdı ve hatırlarsınız eğitimlere ara verildi. Nisan ayı kar tatili haberleri öğrencilere verildi. Milli Eğitim Bakanlığı güncel haberleri açıkladı ve kararı nisan tatilinde açıkladı.
YARIN AKŞAM AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Mart bitti nisan ayına başladık ama bazı illerde yoğun kar yağışı devam ederken Muş'ta kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği kaydedildi. Bu tatil kararının Pazartesi günü de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Valilikten Pazar akşamı bir açıklama bekliyor.
TATİLİN NE ZAMAN OLACAĞI DUYURULDU
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika tatil başvurusu nisan tatili ile ilgili olurken, nisan ayında tatil olacağı açıklandı. Bu bağlamda ikinci yarı tatilinin Ramazan Bayramı kutlamasıyla birleştirileceği kaydedildi. Bu bağlamda, Nisan tatili ve Ramazan tatilinin 9 güne uzatılacağı, Nisan tatilinin ise 17 Nisan'da başlayacağı ve 9 gün sonra eğitimlerin 25 Nisan'da başlayacağı kaydedildi.