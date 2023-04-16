EĞİTİM
16 Nisan 2023 - 08:30

MEB'den flaş tatil kararı! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için duyuruldu: 24 Nisan'dan itibaren...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tatil konusuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve 24 Nisan'da okulların açılacağını duyurdu.

EĞİTİM
16 Nisan 2023 - 08:30
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MEB'den flaş tatil kararı! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için duyuruldu: 24 Nisan'dan itibaren...
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son derece önemli bir açıklama yaptı. Bakan Özer, deprem bölgesi Hatay ve Adıyaman'da eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu.

EĞİTİM 24 NİSAN'DA BAŞLAYACAK



Bakan Özer, okulların 24 Nisan'da açılacağını belirtti. Ayrıca, 1 haftalık ara tatil sonrasında Hatay ve Adıyaman'da eğitim öğretiminin başlayacağını vurguladı.

Bakan Özer ayrıca, 24 Nisan itibariyle 81 ilde tüm ilçelerde eğitimin başlayacağına dair bilgi verdi.

BAKAN ÖZER'İN AÇIKLAMALARI

Bakan Özer'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde oldu:

"Hatay ve Adıyaman'da eğitim öğretiminin başlamasını, 1 haftalık ara tatilin ardından 24 Nisan'da gerçekleştireceğiz. 24 Nisan itibariyle tüm ilçelerde eğitim öğretim faaliyetleri başlayacaktır."meb

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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