MEB'den flaş tatil kararı! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için duyuruldu: 24 Nisan'dan itibaren...













Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son derece önemli bir açıklama yaptı. Bakan Özer, deprem bölgesi Hatay ve Adıyaman'da eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu. EĞİTİM 24 NİSAN'DA BAŞLAYACAKBakan Özer, okulların 24 Nisan'da açılacağını belirtti. Ayrıca, 1 haftalık ara tatil sonrasında Hatay ve Adıyaman'da eğitim öğretiminin başlayacağını vurguladı.Bakan Özer ayrıca, 24 Nisan itibariyle 81 ilde tüm ilçelerde eğitimin başlayacağına dair bilgi verdi.BAKAN ÖZER'İN AÇIKLAMALARIBakan Özer'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde oldu:"Hatay ve Adıyaman'da eğitim öğretiminin başlamasını, 1 haftalık ara tatilin ardından 24 Nisan'da gerçekleştireceğiz. 24 Nisan itibariyle tüm ilçelerde eğitim öğretim faaliyetleri başlayacaktır."