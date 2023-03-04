MEB'den ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için flaş karar! Yeniden tatil edildi













BAKAN ÖZER'İN AÇIKLAMALARI

13 MART'A KADAR ERTELENDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son zamanlarda gündemde olan okulların açılması konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat 2023 tarihinde eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlaması planlanıyordu ancak deprem felaketi nedeniyle bu tarih ertelenmişti. Bakan Özer, depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Adana'da eğitim öğretimin 13 Mart 2023 tarihine ertelendiğini açıkladı. Adana'da yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda okulların açılmasının güvenli olmadığı tespit edilmişti. Bakan Özer, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için alınan bu kararın doğru olduğunu belirtti.Ayrıca Bakan Özer, Türkiye genelindeki 71 il için eğitim öğretimin 20 Şubat 2023 tarihinde başlayacağını duyurdu. Bu tarih, öğrencilerin okullarına dönüş yapacağı tarih olarak belirlendi.Bakan Özer, eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlangıcında okulların açılması konusunda gerekli hazırlıkların yapıldığını ve okulların öğrencilere en iyi şekilde hizmet verecek şekilde hazırlandığını ifade etti. Ayrıca öğretmenlerin de eğitim öğretim yılının ikinci yarısı için gerekli planlamaları yaptığını ve öğrencilerin eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bakan Özer'in bu açıklamaları, öğrenci ve velilerin okulların açılması konusundaki merakını biraz olsun giderdi. Okulların açılması için gerekli tedbirlerin alınması ve öğrencilerin güvenliği için yapılan çalışmalar, velilerin okullara güvenle göndermeleri için önemli bir adım oldu.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilde eğitim öğretime ara verilmesine rağmen çocukların eğitimlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini vurguluyor. Bu süreçte önceliklerinin müfredata dayalı eğitim olmadığına, çocukların psikososyal ve duygusal sağlıklarına destek vermek için ellerinden geleni yapacaklarına değiniyor. Bakan Özer'in yaptığı bu açıklama, eğitim sürecinin sadece müfredata ve derslere dayalı olmadığını, aynı zamanda çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle, eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettirilmesi ve çocukların güvenli bir ortamda eğitim almalarının sağlanması büyük önem taşıyor. Bakan Özer'in açıklamaları, eğitim sürecinin her zaman müfredata sıkı sıkıya bağlı kalmaması gerektiğini hatırlatması açısından da önemli bir mesaj içeriyor. Eğitim sisteminin, öğrencilerin gelişimlerine ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi ve onların en iyi şekilde desteklenmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguluyor.Bakan Mahmut Özer'in yaptığı açıklamalarda, 10 ilde eğitim öğretimin durumuna dair yaşanan dinamik sürece vurgu yapılmaktadır. Bu sürecin her geçen gün değişmekte olduğunu ifade eden Bakan Özer, kararlarını bu verilere göre güncellediklerini söylemiştir. Özellikle Adana ilinde yaşanan deprem felaketi sonrasında alınan kararların önemine dikkat çeken Bakan Özer, önceliğin çocukların psikososyal ve duygusal sağlığı olduğunu belirtmiştir. Bakan Özer, Adana'da 1 Mart 2023 olarak belirlenen eğitim öğretim başlama tarihinin 13 Mart 2023'e ertelendiğini açıklamıştır. Ayrıca, 13 Mart 2023 tarihine kadar yaşanacak gelişmeleri takip ederek yeni kararlar alacaklarını belirtmiştir. Bakan Özer'in yaptığı bu açıklamalar, öğrenci ve velilerin eğitim öğretimle ilgili merak ettikleri konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamıştır.