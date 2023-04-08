EĞİTİM
08 Nisan 2023 - 12:27

MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere büyük kolaylık! Bakan Özer açıkladı..

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yapılan açıklamada, bu yıl liselere giriş sınavlarının nasıl olacağı hakkında bilgiler verildi.

EĞİTİM
08 Nisan 2023 - 12:27
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MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere büyük kolaylık! Bakan Özer açıkladı..
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İki ay önce Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinden sonra eğitimle ilgili birçok değişiklik oldu. Değişiklik lise ve üniversite giriş sınavları ile ilgili konuları içeriyordu ancak deprem sonrası güncel durumların da göz önüne alınarak öğrencilere kolaylıklar sağlanmasına karar verildi.

İstanbul'da bir iftar programına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada yaptığı bir açıklamada eğitim sistemi hakkında bilgi verdi. Bakan Özer, eğitimin her şartta ve mekanda devam edeceğini, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere her türlü desteğin verileceğini söyledi.



MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere büyük kolaylık

ÇOK ZORLAMAYACAĞIZ!

Bakan Mahmut Özer, öğrencilerin sınavlarda büyük sıkıntı yaşamayacaklarını açıkladı. Özellikle bu bölgedeki çocukların zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Bakan Özer," LGS'yi çok fazla zorlamayacağız. İskenderun limanına 2 bin kişi kapasiteye sahip Lifeship Rauf Bey'in gemileri gelecek ve LGS ve YKS sınavlarına girecek olan depremzede öğrencilere tahsis edilecek." dedi.

Bakan Özer, açıklamalarında ayıca öğrencilerin eğitimlerini güvenle sürdürebilmeleri için İstanbul'da depreme karşı önlemler konusunda bir çalışma yapıldığına da dikkat çekti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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