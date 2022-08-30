Ankara Sincan'da yapımı tamamlanan Erman Ilıcak Fen Lisesinin açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada 2022-2023 eğitim öğretim süreciyle ilgili bilgiler verdi. Okulların açılmasına sayılı günler kala tüm hazırlıklarını neredeyse tamamlandığını söyleyen Bakan, önümüzdeki dönem hazırlığı için 3,1 milyar lira tutarındaki ödeneğin de okullara gönderildiğini aktardı. Milli Eğitim Bakanlığının bugüne kadar yaptığı çalışmalarda öğrencilerin çok daha iyi ortamlarda eğitimlerine görmeleriyle ilgili seferberlik başlattıklarını aktaran Bakan özer, tüm dünya ülkelerinin en önemli sermayeleri olarak tanımlanan insan kaynağının niteliklerini artırmanın en yolunun da eğitimden geçtiğini ifade etti. Son 20 yıl içerisinde ülkenin tüm çocuklarının eğitimle ilgili erişebilirlilik sağlanması konusunda iyi derecede yol katettiklerini belirten Bakan Mahmut Özer, derslik sayılarının 300 binlerden 850 binlere yükselttiklerini öğrenci sayılarının da yaklaşık olarak 19 milyona çıktığını kaydetti.
EĞİTİM
30 Ağustos 2022 - 17:00
MEB'den milyonlarca öğrencinin okul ihtiyacı için 3,1 milyar liralık ödenek!
Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren bir kararı hayata geçirdi. MEB, öğrencilerin kırtasiyeden laboratuvar malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 3,1 milyar liralık ödenek çıkardı.
EĞİTİM
30 Ağustos 2022 - 17:00
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