MEB'den milyonlarca öğrencinin okul ihtiyacı için 3,1 milyar liralık ödenek!













"Türkiye'de ders kitaplarıyla yardımcı kaynak kitaplarının ulaşmadığı okul kalmadı”

Ankara Sincan'da yapımı tamamlanan Erman Ilıcak Fen Lisesinin açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada 2022-2023 eğitim öğretim süreciyle ilgili bilgiler verdi. Okulların açılmasına sayılı günler kala tüm hazırlıklarını neredeyse tamamlandığını söyleyen Bakan, önümüzdeki dönem hazırlığı için 3,1 milyar lira tutarındaki ödeneğin de okullara gönderildiğini aktardı. Milli Eğitim Bakanlığının bugüne kadar yaptığı çalışmalarda öğrencilerin çok daha iyi ortamlarda eğitimlerine görmeleriyle ilgili seferberlik başlattıklarını aktaran Bakan özer, tüm dünya ülkelerinin en önemli sermayeleri olarak tanımlanan insan kaynağının niteliklerini artırmanın en yolunun da eğitimden geçtiğini ifade etti. Son 20 yıl içerisinde ülkenin tüm çocuklarının eğitimle ilgili erişebilirlilik sağlanması konusunda iyi derecede yol katettiklerini belirten Bakan Mahmut Özer, derslik sayılarının 300 binlerden 850 binlere yükselttiklerini öğrenci sayılarının da yaklaşık olarak 19 milyona çıktığını kaydetti.Yeni dönem için tüm hazırlıkları hızlı ve başarılı bir şekilde yürüttüklerini vurgulayan Bakan Özer, bu yıl ilk defa yardımcı kaynakları masalarda hazır hale getirdiklerini ve bu çalışmada prtaya çıkarılan 130 milyon yardımcı kaynağın hazırlandığını söyledi. Tüm illere ve okullara bu yardımcı kaynakların gönderildiği bilgisini paylaşan Bakan Özer, "Türkiye'de ders kitaplarıyla yardımcı kaynak kitaplarının ulaşmadığı okul kalmadı” diye konuştu. "3,1 milyar lira destek okullara gönderildi" 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okulların daha güçlü olması ve aynı zamanda kendi ihtiyaçlarına kendisi karar vererek bütçelerini buna göre kullanması amacıyla bu yıl ilk defa temel eğitimden ortaöğretime kadar olan bütçe desteğini okullara gönderdiklerini aktaran Bakan Mahmut Özer, temizlik malzemesinden kırtasiye ihtiyaçlarına küçük onarımlardan laboratuvar malzemelerine kadar tüm okulların kullanmaları için 3,1 milyar lira bedeli okulların hesaplarına aktardıklarını söyledi. 5 Eylül tarihinden itibaren Türkiye genelindeki tüm okullarda 60 bin temizlik personelinin göreve başlayacağı bilgisini veren Bakan özer, bütün okul ihtiyaçlarının da önceden giderilerek eğitim öğretime çok sağlıklı başlayacaklarını ifade etti.