MEB'den öğrencilere müjde çıktı! Bu sınıflarda okuyanlara 860 TL burs bağlanacak!







MAHMUT ÖZER DUYURDU 861 TL ÖDEME! DEVLETTEN BURS DESTEĞİ! ÖĞRENCİLERE KARŞILIKSIZ DAĞITILACAK! OKUL ÖNCESİ, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. SINIFLAR..

BURSLULUK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?







DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVRUSU NASIL YAPILIR?

OHAL KAPSAMINDA EĞİTİM ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremden etkilenen illerde okuyan öğrencilere aylık eğitim desteği verileceği kararı alındı. Bu karar, MEB tarafından alındı ve kararnamenin yayınlanmasıyla yürürlüğe girdi. Öğrencilerin eğitime devam etmeleri şartıyla 861 TL'ye kadar aylık eğitim desteği verileceği açıklandı. Bu destek, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek.Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle burs desteği verileceği açıklandı. Bu burs destekleri, annesi veya babası ya da vasisi vefat eden öğrencilere, parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmiş olmalarına bakılmaksızın verilecek. Öğrenciler, örgün öğretime devam etmeleri şartıyla, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar 2684 sayılı Kanun uyarınca ödenen burs miktarı kadar aylık eğitim desteği alacaklar. Ancak 2684 sayılı Kanun uyarınca burs alan öğrencilere bu eğitim desteği verilmeyecek. Ayrıca, burs alacak öğrencilerin tespiti ve ödemelerinin yapılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli çalışmalar yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Ozer, öğrencilerin eğitim süreçlerinde desteklerinin devam edeceğini ve eğitime erişimlerini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Ayrıca depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ve hayatını kaybedenlerin emanetlerini, yani öğrencileri geleceğin teminatı olarak yetiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.MEB tarafından her sene temmuz ve ocak aylarında belirlenen bursluluk ücretleri bulunmaktadır. Geçtiğimiz senenin burs ücreti aylık 663 TL olarak belirlenmişti ve 2022 yılında yüzde 30 oranında bir zam yapılmıştı. 2023 bursluluk ücreti henüz belirlenmedi ancak eğer aynı oranda bir zam yapılırsa bursluluk ücreti 861 TL'ye yükselecektir.Şu an için depremzede öğrencilerin burs başvurusu yapma ve ödemeleri alıp alamayacağı konusunda net bir açıklama bulunmamaktadır.Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, olağanüstü hal ilan edilen illerde depremden etkilenen vatandaşlara, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilecek. Bu giderler Mili Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Ayrıca, özel öğretim kurumları için belirtilen süreler, depremin ardından üç ay süreyle duracak. Özel öğretim kurumları hakkında belirtilen idari para cezası uygulanmayacak. Deprem nedeniyle faaliyetleri durdurulan öğretmen evleri ve akşam sanat okullarında çalışan işçilerin ücretleri veya tazminatlarının ödenmesinde işletme bütçesinin yetersiz olması durumunda, bu kurumlara üç ay süreyle Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek. Ancak, depremzedelere verilecek bursların miktarı ve nasıl başvurulacağına dair henüz detaylı bilgi verilmedi. Depremden etkilenen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burslar ve ücretsiz yemek, konaklama ve temizlik hizmetleri gibi destekler sağlanacağı belirtilmiştir. Ayrıca burslu olarak eğitim alan öğrencilerin aynı ilde veya başka bir ilde bulunan okul pansiyonlarına yerleştirilmesi veya özel öğretim kurumlarına nakil olmaları durumunda bursları kesilmeyecektir. Türk Eğitim Vakfı da depremden etkilenen öğrencilere ek burs imkanı sağlayacağını açıklamıştır. Başvuru süresi kısa tutulacak ve en az 1000 üniversite öğrencisine Mart ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 4 ay süreyle burs verilecektir.-Türkiye'de bir devlet üniversitesinde öğrenci olmak, -Etkilenen 11 ilde ikamet ediyor olmak, -Halihazırda TEV'den burs almıyor olmak.Başvuru yapacak adayların, Türk Eğitim Vakfı'nın resmi internet sitesinde yer alan "Deprem Bursu" başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahiplerinin e-devlet üzerinden alacakları aşağıdaki üç evrakın barkod numaralarını da ilgili alanlara yazmaları gerekmektedir: -Öğrenci Belgesi e-devlet barkodu,-Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi e-devlet barkodu, -Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi e-devlet barkodu, Bu belgelerin barkod numaraları formda ilgili alanlara girildikten sonra başvuru tamamlanmış olacaktır.Burslar Mart-Haziran ayları arasındaki dönemi kapsayacak ve son başvuru tarihi 7 Mart 2023 olarak belirlendi.