MEB'den öğrencilere son dakika duyurusu! Okullar ile ilgili flaş gelişme! Milyonları ilgilendiriyor













Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkileri devam ediyor. Tüm Türkiye'yi etkileyen deprem nedeniyle bankalar depremden etkilenen vatandaşların borç ödemelerini 6 ay kadar erteledi, kart ile yapılacak alışverişlerde ek taksit imkanı verileceğini açıkladı. Bakanlık ise yaptığı açıklamalarda depremden etkilenen vatandaşların vergi borçlarının 31 Temmuz gününe kadar ertelendiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamalarda depremden etkilenen şehirlerde yer alan okulların 2 hafta, diğerlerinin ise 1 hafta ertelendiğini söylemişti. Yeni açıklama yapan Özer, okulların açılma tarihinin 20 Şubat gününe kadar ertelendiğini ifade etti. Bunun nedeninin ise birçok öğretmenin deprem bölgelerinde bulunması olduğunu belirtti. Tarihin tekrar ileri bir güne ertelenebileceği ihtimalini de duyurdu.