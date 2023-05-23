MEB’den öğrencileri üzen haber! Bu sene yaz tatili süresi azaldı! Okul hayatı 1 Ağustos’ta başlıyor! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!







1 AĞUSTOS - 1 EYLÜL ARASI TELAFİ EĞİTİMİ











Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündemi etkileyen önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Özer, seçim sürecinde oyların büyük bir kısmının okullarda kullanıldığını ifade etti. Bu nedenle, seçimlerin yoğunluklu olarak okullarda gerçekleşmesi sebebiyle 29 Mayıs tarihinde okulların tatil edileceğini bildirdi. Bu kararın, seçimlerin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla alındığı düşünülüyor. Okulların tatil edileceği tarih olan 29 Mayıs hakkında daha fazla ayrıntı veya süreçle ilgili detaylı bilgiler neler?Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önemli açıklamalarda bulunarak destek kurslarının açıldığını ve 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi eğitimi yapılacağını duyurdu. Bakan Özer, deprem bölgesinde bulunan 82 bin 560 öğrencinin geri döndüğünü belirtti ve Türkiye'nin normalleşmesinin eğitimde olduğunu vurguladı.Bakan Özer'in açıklamalarından bazıları şu şekildedir: Sınavlara hazırlanabilmeleri için destek kursları açtık. 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında iki aylık telafi eğitimi yapılacak. Deprem bölgesinde bulunan 82 bin 560 öğrenci geri dönmüştür. Türkiye'nin normalleşmesinin anahtarı eğitimdir. Kovid-19 salgınında da Türkiye'nin normalleşmesini sağladık. Deprem bölgesine geri dönüşler devam etmektedir. Türkiye'de 2000'li yıllarda okullaşma oranı düşüktü. Okullaşma oranı yüzde 50'nin altındaydı ve 5 yaşında 100 çocuktan 89'u okula gidemiyordu. Ancak son 20 yılda okul öncesi eğitim oranı yüzde 99.9'a ulaştı. Lise düzeyinde okul dışı oranı yüzde 56 iken, yapılan çalışmalarla eğitim demokratikleştirildi ve okullaşma oranı yüzde 99'un üzerine çıktı. OECD raporuna göre, Türkiye kaliteli bir şekilde büyüme sağlamıştır. Türkiye artık eski kabuklarını kırmış ve OECD ülkeleriyle rekabet edebilir hale gelmiştir. Sosyal ve ekonomik seviyesi dezavantajlı aileler dönüşüm sayesinde kazanç sağlamıştır. Kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 39 iken, yapılan dönüşümle birlikte bu oran yüzde 99'un üzerine çıkmış ve hatta erkek çocuklarını geride bırakmıştır.