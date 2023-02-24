MEB'den OHAL kararı: Öğretmen ve personellerin atama hakları değiştirildi!







ATAMA HAKKI 2'DEN 3'E ÇIKARILDI







Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eğitim-Sen başkanları ve Eğitim-İş Sen başkanları ile bir araya geldi. Bakan Özer, düzenlediği toplantıda deprem bölgesinde olan ve depremden etkilenen illerde görevli olan öğretmen ve personellerin atama hakları ile ilgili görüştü. Deprem feleketi nedeniyle OHAl kapsamında alınan illerde görevli olan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenler ve personellerin yer değiştirmesi ve deklarasyonlarının ele alındığı toplantıda ilgili yasal hükümlerin çerçevesi genişletildi.Bu kapsamda, yaşanan deprem felaketinde dolayı yılda iki kez gerçekleştirilen atama hakkı, bu yıl için üçe çıkarıldı. Yer değiştirmeye yönelik yapılacak olan atama başvurusu hakkı, OHAL ilan edilen bölgedeki ilin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu/tam zamanlı öğretmenler ve diğer personel için geçerli olacak. Olağanüstü hal ilan edilen bir vilayette eşinizi veya çocuğunuzu depremde kaybettiyseniz, sizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğunuz vilayette iyileşmediğini belgelemeniz gerekiyor. Onaylanan başvurular için personel atamaları, standart memurlara veya istihdam edildikleri eyaletteki görevlerine bakılmaksızın yapılır. Transferin detayları ise yayınlanacak olan kılavuzda yer alacak.