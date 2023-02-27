MEB'den okullarla ilgili flaş açıklama! Okullar o tarihten sonra açılacak







13 MART TARİHİNDE OKULLAR AÇILIYOR







6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul açılışları uzamıştı. Peki hangi şehirlerde okullar 13 Mart tarihinde açılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve birçok ilde etkisini hissettiren deprem felaketi sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okul açılışlarının bir kez daha ertelendiğini duyurdu.Bakan Özer tarafından yapılan açıklamaya göre her gün değişen veriler sebebiyle Adana ilinde 1 Mart tarihinde açılması planlanan okullar 13 Mart tarihinde açılacak. 13 Mart tarihinde de bir aksaklık olursa tekrar güncelleme yapılacak.