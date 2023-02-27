EĞİTİM
27 Şubat 2023 - 13:37

MEB'den okullarla ilgili flaş açıklama! Okullar o tarihten sonra açılacak

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan deprem felaketi sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılış tarihini ertelemişti. Peki deprem bölgesindeki okullar ne zaman açılacak? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
27 Şubat 2023 - 13:37
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MEB'den okullarla ilgili flaş açıklama! Okullar o tarihten sonra açılacak
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6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul açılışları uzamıştı. Peki hangi şehirlerde okullar 13 Mart tarihinde açılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

13 MART TARİHİNDE OKULLAR AÇILIYOR

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve birçok ilde etkisini hissettiren deprem felaketi sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okul açılışlarının bir kez daha ertelendiğini duyurdu. 



Okul Açılışları Ertelendi

Bakan Özer tarafından yapılan açıklamaya göre her gün değişen veriler sebebiyle Adana ilinde 1 Mart tarihinde açılması planlanan okullar 13 Mart tarihinde açılacak. 13 Mart tarihinde de bir aksaklık olursa tekrar güncelleme yapılacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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