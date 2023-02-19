MEB'den son dakika! 71 İldeki anne baba ve tüm öğrencileri ilgilendiriyor! YKS ve LGS sınavlarına girecekler mutlaka baksın







MEB AÇIKLADI! 71 ŞEHİRDEKİ BÜTÜN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM PROGRAMI







YKS VE LGS'DE DÜZENLEME

OKULLARDA PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI BAŞLATILIYOR

71 ŞEHİRDEKİ BÜTÜN ÖĞRENCİLER İÇİN PSİKOSOSYAL EĞİTİM PROGRAMI

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren ilk dönemden sonra okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Fakat, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve çevresinde bulunan birçok şehri de etkileyen depremler sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine 20 Şubat tarihine kadar ara verildi.Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sebebiyle eğitim-öğretime verilen aradan sonra deprem bölgesi dışında olan 71 şehirde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrenciler için yarın ilk ders zili çalacak.2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta biten ilk döneminden sonra okullar tekrar 6 Şubat tarihinde kapılarını öğrencilerine açacaktı. Fakat, merkez üssü Kahramanmaraş olan, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve civarda bulunan birçok şehri de etkileyen depremler sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat tarihine kadar ara verildi. Depremden etkilenen şehirler dışında 71 şehirdeki bütün kademelerde bulunan öğrenciler, yarın tekrardan ders başı yapacak. Depremden etkilenen şehirlerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine de yardım ve barınma ihtiyacına dair faaliyetlerin devam etmesi ve hasar tespit çalışmalarının Şubat ayı sonunda tamamlanması beklendiğinden 1 Mart itibariyle başlatılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu illerde gerçekleştirilen tespitlerin ardından, uygun görülen okullarda, il, ilçe ve okul temelli verilecek kararlar doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetleri başlayacak. Bu kapsamda ilgili valiler tarafından gereken tedbirler uygulanacak. Afet bölgelerinde eğitim alan öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıklarla ilgili koyulan kurallardan muaf sayılacak. Ek olarak depremin meydana geldiği 10 ilden diğer illere nakil olan öğrenciler de devamsızlıklarla ilgili koyulan kurallardan muaf sayılacak. Deprem sebebiyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmiş şehirlerdeki ortaokul ve lise denginde olan öğrenciler talep etmeleri halinde, ülke genelinde bulunan okul pansiyonlarına direkt parasız ve yatılı şekilde yerleştirilebilecektir.Deprem felaketleri sebebiyle YKS ve LGS sınavları hakkında kararlar da alındı. Bu sene gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılım sağlayacak öğrenciler sekizinci sınıfa ait sınava esas derslerin, birinci dönem sonuna kadar işlenen, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) katılım sağlayacak öğrenciler ise 9,10 ve 11. sınıflara ait sınava esas derslerin hepsi ve 12. sınıfa ait sınava dair derslerin ilk dönem sonuna kadar işlenen konu, kazanım ve bilgilerinden sorumlu tutulacak.Afet bölgesi şehirleri ve afetten direkt etkilenmeyen farklı şehirlerdeki illerde uygulanmak üzere Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlandı. Planla birlikte ilk olarak depremden direkt etkilenen şehirler olmak üzere bütün öğrenci, öğretmen ve velilere dönük gerçekleştirilecek psikososyal destek çalışmaları hakkında bütün süreçler aşamalara ayrıldı. Yürütülecek olan çalışmalarda kullanılacak dokümanlar "orgm.meb.gov.tr" adresinde paylaşıldı. Psikososyal Destek Eylem Planı çerçevesinde, depremin etkilediği 10 şehirde MEB tarafından yetkilendirilen rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan oluşan psikososyal destek ekiplerince, psikolojik ilk yardım programı (PİY) öğrenci, öğretmen ve ailelere dönük bir şekilde uygulanmaya başlandı. Bu çalışmalar 1 Mart 2023 tarihine kadar sürecek. Ek olarak deprem bölgesindeki şehirlerden nakil edilerek farklı illere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere dair, okulların kapalı olduğu süre dahilinde il ve ilçe psikososyal destek ekipleri tarafından gerçekleştirilen PİY çalışmaları devam ediyor. Rehberlik ve araştırma merkezlerince sorumluluk bölgelerinde bulunan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara, 16-17 Şubat 2023'te, "Deprem ve Yas Psikoeğitim Programları" ile öğretmen-veli oturumları hakkında uzaktan bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Eylem Planı'nda bulunan ikinci aşama çalışmalarına ait "Deprem-Öğretmen Oturumu" yarın öğretmenlerle, "Deprem-Veli Oturumu" ise 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar eşliğinde velilerle gerçekleştirilecek. Oturumlarda, kaygı ve stres farkındalığı, bunlara olumlu bir şekilde meydan okuma gibi temalardan oluşan içerikler de yer almaktadır.Depremden sonra yarın ilk derslerine girecek 71 şehirdeki bütün kademe öğrencilere, "deprem psikoeğitim programı" uygulanacaktır. Program, duyguları tanıma, duygularla mücadele etme, güvenlik, umut yaratma, benlik kaygısı, sosyal ilişkiler, yardım arama gibi konulardan oluşmaktadır. Bu çalışmalardan sonra okullarda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarca depremden olumsuz etkilenen öğrencilere dönük faaliyetler gerçekleştirilecek, öğretmen ve ailelerin bilgi sahibi olması amacıyla "Kayıp ve Yas-Aileler ve Öğretmenler İçin Bilgilendirme Oturumları" gerçekleştirilecek. Tüm bunların yanında afetten etkilenme potansiyeli yüksek olduğu belirlenmiş öğrencilere dönük "Psikososyal Destek Psikoeğitim Programı-YAS", rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar eşliğinde yapılacak. Rehber öğretmen ve psikolojik danışmana sahip olmayan okullarda faaliyetler, rehberlik ve araştırma merkezi koordinasyonunda sağlanacak.