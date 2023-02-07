MEB'den son dakika duyurusu! Bu illerde 2, diğerlerinde 1 hafta tatil edildi







MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI! OKULLAR BAZI İLLERDE 2, BAZI İLLERDE İSE 1 HAFTA TATİL EDİLDİ!







Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem, Diyarbakır, Kilis, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Malatya, Şanlıurfa ve Adana illerinde de büyük yıkımların tespit edilmesine neden oldu. Deprem, Türkiye'yi şoke eden bir olay olarak yerini aldı.Deprem ardından binlerce vatandaş hayatını kaybederken, 10 bin civarında vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Kamu kurumlarından alınan kararlar arasında, normal şartlarda açılmış olan okulların tatil edilmesi de yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından paylaşılan detaylara göre, Türkiye genelinde okulların 13 Şubat 2023 tarihinde açılacağı, ancak bazı iller için sürenin 2 hafta olarak belirlendiği bildirildi. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adana illerinin bu iller arasında yer aldığı belirtildi. Bakan Özer, deprem bölgelerinde bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da titizlik ile hareket edildiğini söyledi. Hasar alan okulların da onarımı için çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğü ifade edildi. MEBİM arama ve kurtarma birimlerinin 81 ilde faal olduğu, depremden etkilenmiş olan illerde akrabaları ile iletişime geçmek isteyen öğretmen, öğrenci ve idari personeller için kriz masasının hizmette olduğu, MEBİM acil çağrı merkezine 444 0 632 numaralı hat üzerinden ulaşılabilmesi bildirildi.