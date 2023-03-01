MEB'den son dakika! Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat... Yeni uygulama bugünden itibaren başladı







MEB TARAFINDAN AÇIKLAMA GELDİ







1 MART TARİHİNDE AÇILIYOR

DYK'lerde, EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarı olan öğretmenler görev yapacağı yönünde harekete geçerek 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK'lerde gönüllü olarak hizmet veren öğretmenlere destek olacağı bilgisi verildi.Bakan Özer, açıklamalarına devam ederken depremden ötürü etkilenen 10 ilde henüz eğitim başlamamış olsa da her şart göz edilerek eğitime devam edilmesine karar verildiğinin altını çizdi. 416 psikososyal destek çadırı kurduklarını belirtirken, en zor günlerde yüreğini ortaya koyarak çalışan öğretmenler için deprem bölgesinde eğitim devam etmek için çocuklara akademik destek verileceği bilgisini paylaştı. 10 il genelinde 393 lokasyonda dileyen tüm 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için destekleme ve yetiştirme kursları açılarak 510 DYK eğitim noktasında kurslara start verildi.Bakan Mahmut Özer, açıklamalarına devam ederken 10 ilde yaşanan deprem felaketinden sonra 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ve yardımcı kaynakların yeniden bastırıldığı da ifade edilerek 11 milyon 820 bin 918 kitap 1 Mart tarihiyle beraber tüm öğrencilere ulaştırılmak adına harekete geçti.