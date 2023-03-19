EĞİTİM
19 Mart 2023 - 08:00

MEB'den son dakika yeni karar! 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yeni düzenleme! Artık değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni bir karara vardığı duyuruldu. Bakan Özer geçtiğimiz günlerde 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yeni bir düzenleme yaptıklarını açıklamıştı. Bakan Özer'in açıklaması ise merak konusu oldu. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

EĞİTİM
19 Mart 2023 - 08:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
MEB’den son dakika yeni karar! 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yeni düzenleme! Artık değişti
TAKİP ETTAKİP ET


2022 - 2023 Eğitim Öğretim dönemi kaldığı yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Bakan Özer yaptığı açıklamada, Dersler Cepte adlı mobil uygulamanın bu yıl 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin öğrenmelerini pekiştirmek, olası öğrenme bozuklukları ve eksikliklerini gidermek amacıyla geliştirildiğine dair duyuru yaptı.

Dersler Cepte

İNDİRME İMKANI VAR



Uygulamaların kullanımının ücretsiz olduğu belirtilmelidir. App Store ve Google Play Store gibi mobil mağazalardan indirilebileceği bildirildi. Uygulamadan öğrenci, veli ve öğretmenlerin yararlanacağı kanaatine varıldı.

ÖĞRETMENLER DE ÖĞRENCİLERİ TAKİP EDECEK

Mobil Dersler uygulamasının öğrencilere işlenen konuları tekrar edebilme gibi birçok farklı özellik sunduğu kaydedildi. Aynı zamanda, öğretmenler öğrencilerin öğrenmesini daha kesin bir şekilde izlemelerine yardım edecek.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ