MEB’den son dakika yeni karar! 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yeni düzenleme! Artık değişti

2022 - 2023 Eğitim Öğretim dönemi kaldığı yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Bakan Özer yaptığı açıklamada, Dersler Cepte adlı mobil uygulamanın bu yıl 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin öğrenmelerini pekiştirmek, olası öğrenme bozuklukları ve eksikliklerini gidermek amacıyla geliştirildiğine dair duyuru yaptı.
İNDİRME İMKANI VAR
Uygulamaların kullanımının ücretsiz olduğu belirtilmelidir. App Store ve Google Play Store gibi mobil mağazalardan indirilebileceği bildirildi. Uygulamadan öğrenci, veli ve öğretmenlerin yararlanacağı kanaatine varıldı.