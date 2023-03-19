MEB’den son dakika yeni karar! 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yeni düzenleme! Artık değişti

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ÖĞRETMENLER DE ÖĞRENCİLERİ TAKİP EDECEK

2022 - 2023 Eğitim Öğretim dönemi kaldığı yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Bakan Özer yaptığı açıklamada, Dersler Cepte adlı mobil uygulamanın bu yıl 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin öğrenmelerini pekiştirmek, olası öğrenme bozuklukları ve eksikliklerini gidermek amacıyla geliştirildiğine dair duyuru yaptı.Uygulamaların kullanımının ücretsiz olduğu belirtilmelidir. App Store ve Google Play Store gibi mobil mağazalardan indirilebileceği bildirildi. Uygulamadan öğrenci, veli ve öğretmenlerin yararlanacağı kanaatine varıldı.Mobil Dersler uygulamasının öğrencilere işlenen konuları tekrar edebilme gibi birçok farklı özellik sunduğu kaydedildi. Aynı zamanda, öğretmenler öğrencilerin öğrenmesini daha kesin bir şekilde izlemelerine yardım edecek.