Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemede siber ve akran zorbalığının karşısında durmak için düğmeye basıldı. Yeni kararla akran zorbalığı uygulayan öğrenciler disiplin cezası alacak. Ceza gerektiren durumlarda iyileştirici, geliştirici veya yönlendirici çalışmalar da devreye sokulacak.
EĞİTİM
21 Kasım 2022 - 12:47
MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor! İlkokuldan liseye tüm okullarda hemen uygulamaya geçilecek
Milli Eğitim Bakanlığı ilkokuldan liseye tüm öğrencileri ilgilendiren yeni bir karar aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada siber ve akran zorbalığına karşı yeni kararlar alındığı ve bu kararların hemen uygulamaya koyulacağı belirtildi. İşte, MEB tarafından okullardaki zorbalıklara karşı alınan yeni kararlar...
EĞİTİM
21 Kasım 2022 - 12:47
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