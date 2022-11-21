EĞİTİM
21 Kasım 2022 - 12:47

MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor! İlkokuldan liseye tüm okullarda hemen uygulamaya geçilecek

Milli Eğitim Bakanlığı ilkokuldan liseye tüm öğrencileri ilgilendiren yeni bir karar aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada siber ve akran zorbalığına karşı yeni kararlar alındığı ve bu kararların hemen uygulamaya koyulacağı belirtildi. İşte, MEB tarafından okullardaki zorbalıklara karşı alınan yeni kararlar...

EĞİTİM
21 Kasım 2022 - 12:47
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor! İlkokuldan liseye tüm okullarda hemen uygulamaya geçilecek


Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemede siber ve akran zorbalığının karşısında durmak için düğmeye basıldı. Yeni kararla akran zorbalığı uygulayan öğrenciler disiplin cezası alacak. Ceza gerektiren durumlarda iyileştirici, geliştirici veya yönlendirici çalışmalar da devreye sokulacak.

OKULLARDA BÜYÜK SORUN HALİNE GELDİ

Siber ve akran zorbalıkları son zamanlarda okullardaki en büyük sorunu oluşturuyor. Çocukların birbirlerine karşı uyguladığı zorbalıklar sosyal medyada da gün geçtikçe yayılıyor.



 okullarda zorbalık önlemi

10 YÖNTEMLE ÖNLENMEYE ÇALIŞILACAK

Okullarda öğrencilerin birbirlerine uyguladığı zorbalığın önüne geçmek için aile, öğretmen ve öğrencilere yönelik bazı adımlar atılmaya başlandı. Bakanlık zorbalığa karşı şu on yöntemi uygulayacak:

- Psikolojik danışma

- Psikoteknik programı

- Farkındalık kazandırma

- Ailelere bilgilendirme

- Öğretmenlere uyarı

- Teknolojinin olumsuzlukları

- Hikaye kitaplı eğitim

- Zorbalık yapan çocuklar için süreç

- Zorbalık gören çocuk için süreç

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencileri sevindirmeye devam ediyor! Eğitim destek ödeme tutarları arttı! Başvuruları kaçırmayın
Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencileri sevindirmeye devam ediyor! Eğitim destek ödeme tutarları arttı! Başvuruları kaçırmayın
İlkokul, lise, üniversite öğrencileri başvuru için son saatler! Başvurana 8 ay boyunca 600 TL burs ödenecek
İlkokul, lise, üniversite öğrencileri başvuru için son saatler! Başvurana 8 ay boyunca 600 TL burs ödenecek
İşte Dünya'nın en iyi 10 üniversitesi! Listede kimler var?
İşte Dünya'nın en iyi 10 üniversitesi! Listede kimler var?
İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yeni dönem! MEB duyurdu: Ay sonunda başlıyor!
İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yeni dönem! MEB duyurdu: Ay sonunda başlıyor!
Lise kademesinde yeni dönem startı verildi: MEB'den 81 ile başvuru kılavuzu!
Lise kademesinde yeni dönem startı verildi: MEB'den 81 ile başvuru kılavuzu!
İBB Yardım Kartına Nasıl Başvuru Yapılır? İBB Kart Hakkında Tüm Detaylar
İBB Yardım Kartına Nasıl Başvuru Yapılır? İBB Kart Hakkında Tüm Detaylar
Son Haberler
Yoğun bakıma alınmıştı: Türk basınının usta ismi Hıncal Uluç, yaşamını yitirdi!
Yoğun bakıma alınmıştı: Türk basınının usta ismi Hıncal Uluç,...
Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi için Kayserispor ile görüşmelere başladı
Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi...
Gaziantep Karkamış ateş hattında: İkinci roketli saldırı sivilleri hedef aldı! 2 ölü 6 yaralı..
Gaziantep Karkamış ateş hattında: İkinci roketli saldırı sivilleri...
2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan herkese karşılıksız veriyor! Bu fırsatı kaçırmayanlara 4 ay için 2.058 lira ödeme yapılacak
2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan...
Göztepe'de flaş gelişme! Tecrübeli futbolcu Emre Çolak takımdan ayrıldı
Göztepe'de flaş gelişme! Tecrübeli futbolcu Emre Çolak takımdan...
İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!
İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!
Misafir sofralarının aranan lezzeti! Evde kebap yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Pratik tepsi kebabı ve malzemeleri
Misafir sofralarının aranan lezzeti! Evde kebap yapmak hiç bu kadar...
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! Onur Tan'ın bir sonraki projesi Kurtlar Vadisi mi olacak? Onur Tan'ın yeni durağı belli oldu
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! Onur Tan'ın...
Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde zirveye çıkacak!
Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde...
Ünlü isimlerin yılbaşı konser ücretleri yok artık dedirtti! Listenin başında Tarkan var!
Ünlü isimlerin yılbaşı konser ücretleri yok artık dedirtti! Listenin...
Survivor'dan nikah masasına uzanan yolculuk! İlayda Şeker ve İsmail Balaban nikah masasına oturdu!
Survivor'dan nikah masasına uzanan yolculuk! İlayda Şeker ve İsmail...
Camdaki Kız dizisinde dengeler değişiyor! Nalan'ın gözü bir açıldı pir açıldı! Bu saatten sonra olacakları Koroğlu ailesi düşünsün
Camdaki Kız dizisinde dengeler değişiyor! Nalan'ın gözü bir açıldı...
Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay! Her gün yanından geçtiğimiz bu iki ürün adeta bağışıklık savaşçıları! Faydalarını duyunca koşa koşa gidip alacaksınız
Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay!...
40 yaş üstü kişilerin bu besinleri tüketmesi gerekiyor! Hücrelerin çoğalmasını ve yenilenmesini sağlayan besinler
40 yaş üstü kişilerin bu besinleri tüketmesi gerekiyor! Hücrelerin...
Kimler kadroya alınacak? Merakla bekleniyordu! O yasa teklifi meclise sunuldu
Kimler kadroya alınacak? Merakla bekleniyordu! O yasa teklifi meclise...