MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor! İlkokuldan liseye tüm okullarda hemen uygulamaya geçilecek







OKULLARDA BÜYÜK SORUN HALİNE GELDİ







10 YÖNTEMLE ÖNLENMEYE ÇALIŞILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemede siber ve akran zorbalığının karşısında durmak için düğmeye basıldı. Yeni kararla akran zorbalığı uygulayan öğrenciler disiplin cezası alacak. Ceza gerektiren durumlarda iyileştirici, geliştirici veya yönlendirici çalışmalar da devreye sokulacak.Siber ve akran zorbalıkları son zamanlarda okullardaki en büyük sorunu oluşturuyor. Çocukların birbirlerine karşı uyguladığı zorbalıklar sosyal medyada da gün geçtikçe yayılıyor.Okullarda öğrencilerin birbirlerine uyguladığı zorbalığın önüne geçmek için aile, öğretmen ve öğrencilere yönelik bazı adımlar atılmaya başlandı. Bakanlık zorbalığa karşı şu on yöntemi uygulayacak: - Psikolojik danışma - Psikoteknik programı - Farkındalık kazandırma - Ailelere bilgilendirme - Öğretmenlere uyarı - Teknolojinin olumsuzlukları - Hikaye kitaplı eğitim - Zorbalık yapan çocuklar için süreç - Zorbalık gören çocuk için süreç