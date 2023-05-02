MEB duyurdu: 12'inci sınıf öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacaklar!













CNN Türk'ün canlı yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, 12'inci sınıf öğrencileri ile ilgili bakanlık tarafından alınan bir kararı da duyurdu.Bakan Mahmut özer, 12. sınıfta okuyan öğrencilerin devamsızlık durumlarında muafiyet uygulaması gerçekleştirileceğini belirterek, "Devamsızlık durumunda sınıfta kalma olmayacak. Oradan muaf olacaksınız. Lütfen YKS'ye rahat hazırlanın" şeklinde konuştu. Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kararı her yıl aldığını fakat daha sonra açıklayacağını vurgulayarak "Bu dönemde özellikle deprem nedeniyle travmalı bir süreç yaşanmıştır. Bundan dolayı bu kararı erken açıkladık" diye konuştu.