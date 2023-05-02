EĞİTİM
02 Mayıs 2023 - 13:00

MEB duyurdu: 12'inci sınıf öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacaklar!

Milli Eğitim Bakanı Özer, katıldığı bir canlı yayın programında 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlık nedeniyle derslerine girmemeleri konusunda muafiyet uygulanacağını söyledi. Bu karar 81 ili etkiliyor.

EĞİTİM
02 Mayıs 2023 - 13:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
MEB duyurdu: 12'inci sınıf öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacaklar!


CNN Türk'ün canlı yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, 12'inci sınıf öğrencileri ile ilgili bakanlık tarafından alınan bir kararı da duyurdu.

12'inci sınıf öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacaklar



Bakan Mahmut özer, 12. sınıfta okuyan öğrencilerin devamsızlık durumlarında muafiyet uygulaması gerçekleştirileceğini belirterek, "Devamsızlık durumunda sınıfta kalma olmayacak. Oradan muaf olacaksınız. Lütfen YKS'ye rahat hazırlanın" şeklinde konuştu.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kararı her yıl aldığını fakat daha sonra açıklayacağını vurgulayarak "Bu dönemde özellikle deprem nedeniyle travmalı bir süreç yaşanmıştır. Bundan dolayı bu kararı erken açıkladık" diye konuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ