MEB duyurdu: Uzman öğretmenlik sınavı için şartlar belli oldu! 2023 Başöğretmen ve uzman öğretmenlik sınavı için tarih verildi







UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR? 2023 UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN SINAVI HANGİ TARİHTE?







UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN UNVANI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV TARİHİ

Milyonlarca öğretmenin beklediği zaman sonunda geldi, Uzman ve Başöğretmen unvanı için ayrıntılar haberimizde…Milyonlarca öğretmenin beklediği an nihayet geldi. Uzman ve başöğretmen unvanı almak için başvurular başladı. Binlerce öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 uzman ve başöğretmen Unvan Programı başvuru ve yazılı sınav tarihleri açıklandı. Bu arada uzman öğretmenlik alım şartları neler, başöğretmen ve uzman öğretmen sınavı ne zaman? M.E.B 2023 Eğitim-Öğretim yılı uzman ve başöğretmen başvuru süreci ile ilgili duyurusunu yayınladı. 30.05.2023 tarihinde eğitime başlanacağı açıklandı. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri uzaktan yürütülmektedir. İşte 2023 uzman öğretmen, başöğretmen sınavları ve başvuru tarihleri...Millî Eğitim Bakanlığı 2023 uzman ve başöğretmenlik için başvuruları 30 Mayıs- 09 Haziran tarihleri arasında yapacaktır. Bakanlığa bağlı eğitim kurumları ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler mebbis.meb.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler.4 Ekim 2023 tarihi itibariyle 10 yıldan fazla hizmet süresi olan öğretmenler, uzman öğretmenlik eğitim programı yazılı sınavı için son başvuru tarihidir. Başöğretmenlik eğitim programı sınavı için son başvuru tarihi olan 4 Ekim'den itibaren, 10 yıldan fazla branş öğretmeni olarak görev yapan branş öğretmenleri, Başöğretmenlik eğitimine başvurabilecekler.Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı yazılı sınav yapılmasına karar verildi. Yazılı sınav muafiyeti ve yazılı sınav muafiyeti başvuruları 25 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında alınacaktır. “Öğretmenlik kariyer basamakları” yazılı sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacaktır. Uzman öğretmenlik eğitim Programına göre, başöğretmenlik eğitim Programı kapsamında 17 Temmuz-8 Eylül tarihleri arasında 180 saat, uzaktan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden 17 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında 240 saat eğitim yapılacaktır.