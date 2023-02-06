MEB'e KPSS'siz 18-44 yaş arası binlerce personel alınacak!

Milli Eğitim Bakanlığı, işçi istihdamı sağlayacak. Başvurabilecek adayların yaş aralığı 18-45 olarak belirlendi ve KPSS şartı aranmayacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak ve en az ilkokul mezunu, en fazla ön lisans mezunları başvurabilecek. Alımlarda kura çekimi yapılacak.
BAŞVURU KOŞULLARI
Türkiye'de memurluk koşulları, Memurluk Kanunu, Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi gibi yasalar tarafından belirlenmiştir. Genel olarak memurluk, devlet memurlarının yer aldığı kamu hizmeti verme amaçlı bir konumdur. Memurluk koşulları arasında; maaş, sosyal güvenlik hakları, yıllık izin, hastalık izni, emeklilik, özlük hakları ve yükselme imkanları bulunmaktadir. Ayrıca memurlar, yapacakları işler ve görev yerleri hakkında belirli hükümler, yasal sınırlamalar ve yapılması gereken prosedürler bulunmaktadir. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfası (dhgm.meb.gov.tr/dkm) üzerinden tüm duyuruları ve sonuçları (kura sonuçları, mülakat sınavı yer, tarih, saat ve diğer gerekli duyurular) takip edecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetindedir ve ilgililere posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi (güvenlik) alımı için 09-13 Şubat 2023 tarihleri arasında gerekli belgelerin M.E.B. Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin zamanında teslim edilmesi gerekir, aksi takdirde kura çekimi için değerlendirmeye alınmazlar. Kura sonuçları, istenilen şartların yerine getirilmesi durumunda 18-45 yaş arasındaki başvurular arasından yapılacaktır.