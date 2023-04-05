EĞİTİM
05 Nisan 2023 - 10:21

MEB'in kararı öğrencilere bayram ettirdi! MEB'den ara tatil kararı: Artık o tarihte yapılacak

Öğrencilerin heyecanla beklediği ara tatil tarihi belli oldu. Deprem sonrasında eğitim ve öğretime ara verilirken okulların ne zaman tatil edileceği merak edildi. İşte Nisan ara tatiline ilişkin alınan kararlar.

EĞİTİM
05 Nisan 2023 - 10:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
MEB'in kararı öğrencilere bayram ettirdi! MEB'den ara tatil kararı: Artık o tarihte yapılacak


11 ili derinden etkileyen depremin ardından okullarda eğitime ara verilirken milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Türkiye geneli eğitim öğretime ara verilirken Bakan Özer bilgi verdi. Okulların kapanacağı tarih belirlendi.

Okullar ne zaman kapacak?



Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketiyle kötü günler yaşanırken 11 il resmen yıkıldı. Bunun üzerine eğitimlere ara verilmesine karar verilirken Bakan Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran tarihinde sona erdiği bilgisi paylaşıldı. Tarih hakkında herhangi bir uzatma söz konusu değildir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ