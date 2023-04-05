MEB'in kararı öğrencilere bayram ettirdi! MEB'den ara tatil kararı: Artık o tarihte yapılacak













11 ili derinden etkileyen depremin ardından okullarda eğitime ara verilirken milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Türkiye geneli eğitim öğretime ara verilirken Bakan Özer bilgi verdi. Okulların kapanacağı tarih belirlendi.Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketiyle kötü günler yaşanırken 11 il resmen yıkıldı. Bunun üzerine eğitimlere ara verilmesine karar verilirken Bakan Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran tarihinde sona erdiği bilgisi paylaşıldı. Tarih hakkında herhangi bir uzatma söz konusu değildir.