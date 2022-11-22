EĞİTİM
22 Kasım 2022 - 01:25

MEB'in kritik kararı bugün onaylandı! Öğretmenlere bugünden itibaren yüzde 30 indirim! 6,7,8. sınıf öğrencilerine LGS soru kitapçığı..

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hem öğrencileri hem de öğretmenleri etkileyecek kritik kararı onayladı. Kararı Bakan Mahmut Özer açıkladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkez sınavı için oluşturulan Kasım ayı çalışma kitaplarından bir örnek soru kitapçıkları erişime açılırken öğretmenler bugünden 31 Aralık'a kadar öğretmen evi restoran ve kafelerinde yüzde 30 indirim hakkına sahip olacaklar. İşte detaylar...

EĞİTİM
22 Kasım 2022 - 01:25
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MEB'in kritik kararı bugün onaylandı! Öğretmenlere bugünden itibaren yüzde 30 indirim! 6,7,8. sınıf öğrencilerine LGS soru kitapçığı..


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ara tatilinin bitip eğitime yeniden başlamasının hemen ardından Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giderek orada öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere yeni eğitim döneminde başarılar dileyen Bakan Özer, öğretmenler odasında misafir oldu.

MEB'in kritik kararı bugün onaylandı



Öğretmenlerle sohbet eden Bakan Mahmut Özer'den güzel haberler de geldi. Özer, şunları söyledi:

"Şimdi bu olasılığı daha da genişletiyoruz. Bugünden itibaren 31 Aralık'a kadar öğretmen evlerindeki tüm restoran ve kafelerde öğretmenlerimiz %30 indirim hakkına sahiptir."

Öğretmenler Haftası sayesinde, bu erişimi genişletmeyi umduklarını belirten Bakan Mahmut Özer, "Size elimizden gelen her şekilde destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

ÖĞRENCİLER DİKKAT!

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS için örnek sorular yayınlandığı bilgisini paylaştı. Bakan Mahmut Özer Kasım 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı LGS kapsamında merkezi sınav için örnek sorular öğrencilerin kullanımına açıldığını söyledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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