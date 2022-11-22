MEB'in kritik kararı bugün onaylandı! Öğretmenlere bugünden itibaren yüzde 30 indirim! 6,7,8. sınıf öğrencilerine LGS soru kitapçığı..

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ara tatilinin bitip eğitime yeniden başlamasının hemen ardından Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giderek orada öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere yeni eğitim döneminde başarılar dileyen Bakan Özer, öğretmenler odasında misafir oldu.
Öğretmenlerle sohbet eden Bakan Mahmut Özer'den güzel haberler de geldi. Özer, şunları söyledi: "Şimdi bu olasılığı daha da genişletiyoruz. Bugünden itibaren 31 Aralık'a kadar öğretmen evlerindeki tüm restoran ve kafelerde öğretmenlerimiz %30 indirim hakkına sahiptir." Öğretmenler Haftası sayesinde, bu erişimi genişletmeyi umduklarını belirten Bakan Mahmut Özer, "Size elimizden gelen her şekilde destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.