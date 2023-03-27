EĞİTİM
27 Mart 2023 - 11:55

MEB sözleşmeli öğretmen alımı ön başvuru ekranı açıldı: ilkatama.meb.gov.tr'den hemen başvurunuzu yapın

Milli Eğitim Bakanlığı, 45.000 sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru ekranının açıldığını duyurdu. Bu alımla 2023 yılı için öğretmen ataması yapılması hedefleniyor.

EĞİTİM
27 Mart 2023 - 11:55
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MEB sözleşmeli öğretmen alımı ön başvuru ekranı açıldı: ilkatama.meb.gov.tr'den hemen başvurunuzu yapın
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Milli Eğitim Bakanlığı, 45.000 sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru ekranının açıldığını duyurdu. Bu alımla 2023 yılı için öğretmen ataması yapılması hedefleniyor. İlgilenen adaylar başvurularını internet sayfası üzerinden yapabilir. Ön başvuru süreci 1 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ön başvuru sürecini duyurması, adayların sözleşmeli öğretmenlik pozisyonuna başvurmaları için bir fırsat. İşe alım sürecindeki branş dağılımı, farklı uzmanlıklara sahip adaylar için çeşitli fırsatlar sunuyor. 

https://ilkatama.meb.gov.tr/AOBGiris.aspx

Sözleşmeli Öğretmen Alım Detayları



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, işe alım sürecinde çeşitli branşlarda 45.000 sözleşmeli öğretmen atanacak. Bu branşların dağılımı şu şekilde;

20.000 ilkokul öğretmeni

10.000 ortaokul öğretmeni

7.000 okul öncesi öğretmeni

5.000 özel eğitim öğretmeni

1.500 mesleki ve teknik eğitim öğretmeni

1.500 yabancı dil öğretmeni

Sözleşmeli Öğretmen Alım Detayları

Başvuru Süreci

İşe alım sürecindeki branş dağılımı, farklı uzmanlıklara sahip adaylar için çeşitli fırsatlar sunuyor. Bu nedenle, gerekli nitelik ve şartları karşılayan adayların https://ilkatama.meb.gov.tr/AOBGiris.aspx adresindeki ön başvuru sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekli. Ön başvuru süreci 1 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Ön başvuru süreci tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı başvuruları değerlendirecek ve yazılı sınava girecek adayların listesini açıklayacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar daha sonra mülakata davet edilecek.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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