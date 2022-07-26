MEB’ten müjdeli haber geldi! 2022 yılı TYP alımları için son durum belli oldu! Tarihler netleşti

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda eksiklerin tamamlandığını açıklarken yeni dönemde harcamaların nerelere ve nasıl yapacağına ilişkin detaylı bilgiler aktarmıştı. Bununla beraber Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile ortaklaşa yürütecekleri bir Toplum Yararına Programlı (TYP) müjdesini de vermişti. Konuya ilişkin detaylar da belli oldu. Bakan Özer, yeni dönemde okullarda yapılacakları, bütçelerin nerelere harcanacağını kamuoyu ile açık açık paylaştı. Bunların yanı sıra İŞKUR ile yürütülecek olan TYP alımlarına da değinmeden geçmedi. Bunu duyan vatandaşlar ise TYP alımlarına ilişkin hem net tarih araştırırken hem de tüm detayları merak etmeye başladı. Biz de haberimizde TYP alımlarına ilişkin detayları ve Bakan Özer'in açıklamalarını verdik.
Daha sağlıklı eğitim ortamı için MEB'de hazırlıklar tamam
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni döneme girilmeden hazırlıkların başladığını ve bütçe hesaplamalarının yapıldığını açıklarken şunları dile getirdi: “İstediğimiz şey, okullarımızın tüm ihtiyaçlarını Bakanlık olarak karşıladığımızı sizlere göstermek. 2022-2023 eğitim öğretim yılında tüm eksikliklerimizi bilerek çok güçlü bir şekilde bir başlangıç yapalım dedik. Temizlikten kırtasiyeye, küçük onarımlardan donatım ihtiyacına kadar hangi okulun ne ihtiyacı varsa onunla ilgili çalışma yapıldı ve bugün İzmir’imizdeki tüm okullarımıza 200 milyonu kırtasiye, 150 milyonu temizlik, 80 milyonu küçük onarım ve 170 milyonu donatım olmak üzere 600 milyon liralık yatırımı göndermiş bulunuyoruz. 400 milyonu da koyduğumuz zaman 1 milyarlık bir eğitim öğretime hazırlık bütçesini İzmir’imizin tüm okullarımıza aktarmış bulunuyoruz.” Yeni dönemde istihdam ile alakalı müjdeyi veren Özer, 202 senesi TYP alımlarına ilişkin de yeşil ışık yakmıştı.