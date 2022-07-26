GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 15:20

MEB'ten müjdeli haber geldi! 2022 yılı TYP alımları için son durum belli oldu! Tarihler netleşti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir süre önce TBMM'de yapılan bütçe görüşmeleri esnasında açıklamalarda bulunmuştu. Okullardaki eksikliklerin tamamlandığını ve bütçelerin yeni dönemde nerelere harcanacağından bahsetmişti. Bununla birlikte Özer, Toplum Yararına Programlı (TYP) müjdesini vermişti. 2022 yılı TYP alımlarına ilişkin bir açıklama daha yaptı. İşte detaylar...

GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 15:20
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MEB’ten müjdeli haber geldi! 2022 yılı TYP alımları için son durum belli oldu! Tarihler netleşti


Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda eksiklerin tamamlandığını açıklarken yeni dönemde harcamaların nerelere ve nasıl yapacağına ilişkin detaylı bilgiler aktarmıştı. Bununla beraber Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile ortaklaşa yürütecekleri bir Toplum Yararına Programlı (TYP) müjdesini de vermişti. Konuya ilişkin detaylar da belli oldu.

Bakan Özer, yeni dönemde okullarda yapılacakları, bütçelerin nerelere harcanacağını kamuoyu ile açık açık paylaştı. Bunların yanı sıra İŞKUR ile yürütülecek olan TYP alımlarına da değinmeden geçmedi. Bunu duyan vatandaşlar ise TYP alımlarına ilişkin hem net tarih araştırırken hem de tüm detayları merak etmeye başladı. Biz de haberimizde TYP alımlarına ilişkin detayları ve Bakan Özer'in açıklamalarını verdik.

Daha sağlıklı eğitim ortamı için MEB'de hazırlıklar tamam



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni döneme girilmeden hazırlıkların başladığını ve bütçe hesaplamalarının yapıldığını açıklarken şunları dile getirdi:

“İstediğimiz şey, okullarımızın tüm ihtiyaçlarını Bakanlık olarak karşıladığımızı sizlere göstermek. 2022-2023 eğitim öğretim yılında tüm eksikliklerimizi bilerek çok güçlü bir şekilde bir başlangıç yapalım dedik. Temizlikten kırtasiyeye, küçük onarımlardan donatım ihtiyacına kadar hangi okulun ne ihtiyacı varsa onunla ilgili çalışma yapıldı ve bugün İzmir’imizdeki tüm okullarımıza 200 milyonu kırtasiye, 150 milyonu temizlik, 80 milyonu küçük onarım ve 170 milyonu donatım olmak üzere 600 milyon liralık yatırımı göndermiş bulunuyoruz. 400 milyonu da koyduğumuz zaman 1 milyarlık bir eğitim öğretime hazırlık bütçesini İzmir’imizin tüm okullarımıza aktarmış bulunuyoruz.”

Yeni dönemde istihdam ile alakalı müjdeyi veren Özer, 202 senesi TYP alımlarına ilişkin de yeşil ışık yakmıştı.

MEB Bakanı Özer

TYP alımlarının 81 ilde olacağı düşünülüyor

Özer, açıklamalarında şunlara da yer verdi:

Aynı zamanda, inşallah, temizlik ve güvenlikle ilgili okullarımızın ihtiyacını karşılamakla ilgili de yakında tüm okullarımıza, tüm illerimize sürprizimizi açıklayacağız. Yani Bakanlık olarak istediğimiz şey, sizlerle birlikte sürekli istişare halinde yol yürüyerek sizlerin her türlü talebini karşılayabilecek her türlü gücümüz var. İnşallah, bundan sonra okul temelli bir şekilde süreçlerimizi yöneteceğiz.”

Yapılacak olan alımların büyük bir kısmını TYP'nin oluşturacağı ve yürütmelerin İŞKUR ile yapılacağı duyuruldu. Bunların yanı sıra alımların 81 ilin genelinde yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

İlan Ağustos ayında yayınlanabilir

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Eylül ayında başlayacak iken yeni dönem için istihdam planlarını yapan Bakan Özer, TYP alımlarına ilişkin tarihle ilgili vatandaşları heyecanlandırdı. Lakin net bir tarih henüz verilmedi. Yeni dönemin 12 Eylül tarihinde başlayacağını baz alırsak ilanın ağustos ayında açılacağı düşünülüyor.

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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