MEB'ten tarihi adım! Mesleki eğitim stajına devlet katkısı..

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sürecinde yeni bir modeli devreye soktu. Mesleki eğitim ile ilgili hayata geçirilen sistem Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girerken, yeni düzenlemede mesleki eğitim merkezlerinde eğitim alan tüm öğrencilerin stajlarında devlet katkısı verileceği bildirildi.
Yeni eğitim modeli hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı olan ve buralarda eğitim alan tüm öğrencilere her ay verilen asgari ücretin 3'te 1'lik tutarının tamamının bundan sonra devlet tarafından karşılanacağını söyledi. 3. sınıfın sonunda kalfalık derecesine yükselen öğrencilere verilen ücretin ise asgari ücretin 3'te 1'lil kısmı yarısına yükseltildiğini belirten Bakan Özer, bu yeni eğitim modelinin Türkiye için istihdamı artıracak büyük bir adım olacağını ifade etti.
Ustalık belgesini alan tüm öğrencilerin ise mesleklerinde en az 10 yıl çalışmaları ve bunu da belgelendirmeleri halinde MEB'in açtığı iş pedagoji kursunun sınavlarına doğrudan katılabileceği bilgisini de paylaşan Bakan Mahmut Özer, sınav sonucunda başarı olanlara ise usta öğreticilik belgesinin verileceğini söyledi.
Yeni eğitim modeli hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı olan ve buralarda eğitim alan tüm öğrencilere her ay verilen asgari ücretin 3'te 1'lik tutarının tamamının bundan sonra devlet tarafından karşılanacağını söyledi. 3. sınıfın sonunda kalfalık derecesine yükselen öğrencilere verilen ücretin ise asgari ücretin 3'te 1'lil kısmı yarısına yükseltildiğini belirten Bakan Özer, bu yeni eğitim modelinin Türkiye için istihdamı artıracak büyük bir adım olacağını ifade etti.
Ustalık belgesini alan tüm öğrencilerin ise mesleklerinde en az 10 yıl çalışmaları ve bunu da belgelendirmeleri halinde MEB'in açtığı iş pedagoji kursunun sınavlarına doğrudan katılabileceği bilgisini de paylaşan Bakan Mahmut Özer, sınav sonucunda başarı olanlara ise usta öğreticilik belgesinin verileceğini söyledi.