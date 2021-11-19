MEB, tüm resmi ve özel okullarda tören ve etkinlikleri iptal etti!













Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında salgınının seyrindeki yükselişle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni bir karar aldı. Alınan karar resmi yazı şeklinde 81 il Valiliği ve milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.MEB'in 'tören ve etkinlik' başlıklı yazısında Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullarda yapılacak olan tören, müsabaka, yarışma gibi etkinliklerin iptal edildiği belirtilirken Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgilere de dikkat çekildi. Virüsün hızla yayılımına işaret edilen yazıda virüsün etkilerinden korunmak amacı ile okullarda yapılması planlanan ödül töreni, toplantı, sempozyum, çalıştay, konferans, spor müsabakaları gibi sosyal etkinliklerin tedbir amaçlı yapılmamasına karar verildiği bildirildi.