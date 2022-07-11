MEB, velilerin okul sıralarında öğrenci olduğu 'Aile Okulu Projesi'ni 7 ilde başlattı!













Aile Okulu Projesi'ni 7 ilde başlatıldı

Bakan Mahmut Özer'den Aile Okulu Projesi açıklaması!





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan 'Aile Okulu Projesi' 7 pilot ilde uygulanmaya başlandı. Ailelerin öğrencilerin gelişimleri açısından 8 ayrı başlıklı konularla bilgilendirildiği projeye şimdiye kadar 32 bin kişi katıldı. Proje, kısa süre içinde 81 ildeki tüm okullarda uygulanmaya başlanacak. Tolumun temeli olarak tanımlanan ailenin daha da güçlenmesi için bir proje çalışması başlatan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başlattığı Aile Okulu Projesi kapsamında aile içindeki iletişimler, çatışmalar ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımları, bağımlılıkla mücadeleler, sosyal duygusal becerilerle ilgili gelişimler, akranlık ve arkadaşlık ilişkiler, ahlaki yönden gelişim, sağlıklı beslenme ve süreklilik gerektiren fiziksel aktivitelerin yer aldığı 8 ana başlıklı projede veliler okul sıralarında davet edildi. ve öğrenci olarak sıralara oturarak eğitimler aldılar.Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana Şanlıurfa ve Erzurum olarak 7 ilde başlatılan proje, kısa bir süre içerisinde 81 ilde tüm okullarda uygulamaya alınacak. Alanında uzman olan eğitimcilerin verdiği derslerden ilki, pandeminin etkileri devam ederken "aile içi iletişim" başlığı ele alınarak yapılıyor. Derse katılan aileler, giderek yüzeysel duruma gelmiş olan iletişimin daha nasıl kaliteli hale getirilebileceğine dair bilgiler paylaşılıyor.Toplam 44 saat olarak verilen eğitimlerde aile yapılarının bundan sonraki süreçte olası risklere karşı daha korunaklı bir duruma getirilmesini hedefleyen Aile Okulu Projesi'nde, proje başlamadan Erzurum’da 350 öğretmene eğitici eğitim belgeleri verildi ve daha sonra proje aktif hale getirildi. 10 bin 789 Aile Okulu öğretmenine eğitim veren eğitimciler aynı zamanda Aile Okulu eğitimlerinde de 7 ilde 32 bin velinin eğitimlerden faydalanmalarını sağladı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda verilen eğitimlerin aslında ailelerde önemli bir boşluğu doldurduğunu gördüklerini belirtti ve anne ve babaların bu eğitimlerden çok faydalandığını ve aynı zamanda mutlu olduklarını gördüklerini söyledi. 7 pilot ilde başlatılan uygulamanın yaz boyunca tüm illerde yaygınlaşacağını söyleyen Bakan Özer, bütün aileleri okullara beklediklerini, yaz okulları ile örgün eğitimdeki öğrencilerin nasıl yanlarında olunduysa aile okullarıyla da ailelerimizin yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.