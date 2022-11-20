MEB yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihlerde? MEB 15 tatil ne zaman? 2023 MEB yarı yıl tatil tarihi







2023 YARIYIL TATİLİ, 15 TATİL NE ZAMAN?







2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Geçen Cuma günü tatil yapan milyonlarca öğrenci Pazartesi günü eğitimlerine başlayacak. Uzmanlar, velileri teknik cihazların kullanımının sınırlandırılması ve kontrol altına alınması konusunda uyarıyor ve öğrencilerin tatillerde dinlenme, eğlenme, oyun oynama, doğa, okuma, kültür ve spor gibi etkinliklerle yeniden öğrenmeye teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor.Tatil günlerinin hangi tarihe denk geldiği pek çok kişinin gündeminde yer alıyor! Öğrenciler ile beraber velilerde tatillerin ne zaman olacağını merak içerisinde araştırmaya başlamış durumda. İşte detaylar...23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacaktır.17 - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında senenin ikinci ara tatili olacaktır.16 Haziran 2023 tarihinde yaz tatili başlayacaktır.1 Ocak 2023 – Pazar 23 Nisan 2023 – Pazar 1 Mayıs 2023 – Pazartesi 19 Mayıs 2023 – Cuma 15 Temmuz 2023 – Cumartesi 30 Ağustos 2023 – Çarşamba 29 Ekim 2023 – Pazar Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar) Kurban Bayramı Tatili: (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)