MEB yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihlerde? MEB 15 tatil ne zaman? 2023 MEB yarı yıl tatil tarihi

Geçen Cuma günü tatil yapan milyonlarca öğrenci Pazartesi günü eğitimlerine başlayacak. Uzmanlar, velileri teknik cihazların kullanımının sınırlandırılması ve kontrol altına alınması konusunda uyarıyor ve öğrencilerin tatillerde dinlenme, eğlenme, oyun oynama, doğa, okuma, kültür ve spor gibi etkinliklerle yeniden öğrenmeye teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Tatil günlerinin hangi tarihe denk geldiği pek çok kişinin gündeminde yer alıyor! Öğrenciler ile beraber velilerde tatillerin ne zaman olacağını merak içerisinde araştırmaya başlamış durumda. İşte detaylar...
2023 YARIYIL TATİLİ, 15 TATİL NE ZAMAN?
23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacaktır.