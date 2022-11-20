EĞİTİM
20 Kasım 2022 - 00:54

MEB yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihlerde? MEB 15 tatil ne zaman? 2023 MEB yarı yıl tatil tarihi

11 Kasım tarihinde ara tatile başlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 21 Kasım’da derslerine başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Ara tatili bitmeden önce öğrenciler bir sonraki tatilin ne zaman olduğunu merak etmeye başladı. Yarıyıl tatili veya 15 tatil hangi tarihte olacak? 2. Yarıyıl tatili ve yaz tatili ne zaman? 2023 yılında resmi tatiller nelerdir? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

EĞİTİM
20 Kasım 2022 - 00:54
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MEB yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihlerde? MEB 15 tatil ne zaman? 2023 MEB yarı yıl tatil tarihi


Geçen Cuma günü tatil yapan milyonlarca öğrenci Pazartesi günü eğitimlerine başlayacak. Uzmanlar, velileri teknik cihazların kullanımının sınırlandırılması ve kontrol altına alınması konusunda uyarıyor ve öğrencilerin tatillerde dinlenme, eğlenme, oyun oynama, doğa, okuma, kültür ve spor gibi etkinliklerle yeniden öğrenmeye teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Tatil günlerinin hangi tarihe denk geldiği pek çok kişinin gündeminde yer alıyor! Öğrenciler ile beraber velilerde tatillerin ne zaman olacağını merak içerisinde araştırmaya başlamış durumda. İşte detaylar...

2023 YARIYIL TATİLİ, 15 TATİL NE ZAMAN?



23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacaktır.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

17 - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında senenin ikinci ara tatili olacaktır.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023 tarihinde yaz tatili başlayacaktır.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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