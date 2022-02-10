GÜNDEM
10 Şubat 2022 - 12:55

Meclis Başkanı Şentop: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı 2'inci kez esastır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yeniden aday olmayacağına ilişkin konulan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu konuya ilişkin Anayasa maddesini işaret ederek adaylığın 2'inci kez esas olduğunu açıkladı.

GÜNDEM
10 Şubat 2022 - 12:55
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Meclis Başkanı Şentop: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı 2'inci kez esastır!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3. kez Cumhurbaşkanlığı için adaylığını koyamayacağı yönünde iddialar siyaset dünyasının en önemli tartışma konularından bir oldu. Konuya ilişkin daha önceden bir açıklama yapan tbmm başkanı Mustafa Şentop, Anayasa maddesini hatırlatarak tartışmalara son noktayı koydu.








Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik, daha önceden hazırlanan 2 dönem seçilme hakkının komisyon raporlarında olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Mustafa Şentop, mevcut hükümlere göre bir Cumhurbaşkanının 2 dönem seçilebilme imkanı olduğunu ve daha önceki görev dönemlerinin hesaba katılmayacağını Anayasa'da yer alan maddelerde de esas olduğunu aktardı.



Meclis Başkanı Şentop, 2016 yılı sonunda TBMM'ye bir teklif verildiğini, teklifin içeriğinin ise Anayasa'nın 101. maddesine ilişkin bir değişiklik olduğunu belirterek bu maddeye göre Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olduğunu ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engelin bulunmadığını söyledi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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