Meclis Genel Kurulu, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne onay verdi!













NİİNİSTÖ: FİNLANDİYA, NATO GÜVENLİĞİ İÇİN ADANMIŞ BİR MÜTTEFİK OLDU

TBMM Genel Kurulu, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylayan yasa tasarısını onayladı. Genel Kurul'da Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına ilişkin yasa tasarıları ve diğer öneriler gündemin ilk sıralarında görüşülerek kabul edildi. NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TBMM'deki oylamanın ardından kabul onayını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Stoltenberg, Finlandiya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin NATO üyeliğini onaylamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bunun tüm NATO ailesini daha güçlü ve güvenli hale getireceğini" belirtti.Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, NATO katılım protokolünü onaylayan bir yasa tasarısını geçirdikten sonra, "Finlandiya, NATO güvenliğine bağlı, güçlü ve yetenekli bir müttefik olacak" dedi. Niinistö, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın içeriğinde 30 NATO üyesinin Finlandiya'nın üyeliğini onayladığını söyledi. NATO'yu onaylayan tüm ülkelere hem güvenleri hem de estekleri için teşekkürlerini ileten Niinistö şunları söyledi: “Finlandiya, NATO güvenliğine adanmış olan güçlü bir müttefik olarak yer alacaktır. Artık NATO'ya katılmaya hazırız. İsveç'in bir an önce aramıza katılma girişimini ört gözle bekliyoruz." Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Twitter üzerinden tüm ülkelere destekleri için teşekkür ederek, “Müttefikler olarak ortak güvenliği sağlayacağız. Birbirimizi koruyacağız. Finlandiya, şimdilerde oluğu gibi gelecekte de İsveç'in yanında yer alıyor ve adayını destekliyor." diye konuştu.