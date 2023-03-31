TBMM Genel Kurulu, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylayan yasa tasarısını onayladı. Genel Kurul'da Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına ilişkin yasa tasarıları ve diğer öneriler gündemin ilk sıralarında görüşülerek kabul edildi. NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TBMM'deki oylamanın ardından kabul onayını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Stoltenberg, Finlandiya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin NATO üyeliğini onaylamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bunun tüm NATO ailesini daha güçlü ve güvenli hale getireceğini" belirtti.
DÜNYA
31 Mart 2023 - 11:03
Meclis Genel Kurulu, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne onay verdi!
Meclis Genel Kurulu, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylayan bir yasa tasarısını kabul etti.
DÜNYA
31 Mart 2023 - 11:03