Finans
11 Şubat 2023 - 13:15

Meclis onay mührünü bastı! Emeklilerin beklediği ödeme geldi: İşte şartlar

Emekli maaşı alan vatandaşlar için çok önemli bir haber paylaşıldı. Yayınlanan haberde emeklilere ek ödeme yapılacağı belirtildi. İşte detaylar..

Finans
11 Şubat 2023 - 13:15
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Meclis onay mührünü bastı! Emeklilerin beklediği ödeme geldi: İşte şartlar
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Daha önce kamu bankaları aracılığıyla işlem yaparak kredi ya da kredi kartı kullanan, aynı zamanda bu ürünlerin ödemelerini düzenli olarak yapan emekli maaşı alan vatandaşlar, ek ödemeli kredi alabilecekler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın sadece emeklilere yönelik başlattığı kampanya mecliste onaylandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak, ihtiyaç kredisi kullananlara şubat ayı sonuna kadar devlet destekli faiz oranları üzerinden ödeme yapılacağı açıklandı. Üç banka aracılığıyla ihtiyaç kredisi alan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemeleri makul oranda ödenecek.



emekli maaşı alan vatandaşlara ek ödemeli kredi

MECLİS TARAFINDAN ONAYLANDI

Uygun faiz oranıyla sunulan bu kredi kampanyasına katılan tüm vatandaşlar için aynı gün ödeme alacakları bildirildi. Devlet destekli faizli kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, kredilerini Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'a aynı gün alabilirler. Başvuru yapmak isterseniz banka şubesine gitmeden web sitesi ve internet şubesini kullanarak kamu bankaları aracılığıyla emekli kredisi kampanyasına katılarak 50000 TL'ye kadar ek krediden faydalanabilirsiniz.

Acil ihtiyaçlar için nitelikli vatandaşlara 5 dakikada sonuç veren kamu bankaları da internet sitelerinde emekli kredisi kampanyasını duyurdu ve kampanya özellikle hızlı sonuç verecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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