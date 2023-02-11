Daha önce kamu bankaları aracılığıyla işlem yaparak kredi ya da kredi kartı kullanan, aynı zamanda bu ürünlerin ödemelerini düzenli olarak yapan emekli maaşı alan vatandaşlar, ek ödemeli kredi alabilecekler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın sadece emeklilere yönelik başlattığı kampanya mecliste onaylandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak, ihtiyaç kredisi kullananlara şubat ayı sonuna kadar devlet destekli faiz oranları üzerinden ödeme yapılacağı açıklandı. Üç banka aracılığıyla ihtiyaç kredisi alan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemeleri makul oranda ödenecek.
Finans
11 Şubat 2023 - 13:15
Meclis onay mührünü bastı! Emeklilerin beklediği ödeme geldi: İşte şartlar
Emekli maaşı alan vatandaşlar için çok önemli bir haber paylaşıldı. Yayınlanan haberde emeklilere ek ödeme yapılacağı belirtildi. İşte detaylar..
Finans
11 Şubat 2023 - 13:15