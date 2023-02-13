Meclis'ten onay çıktı: Evden emeklilik başlıyor: Bunu yapana emekli maaşı bağlanacak!

Emeklilik bekleyen bir çok insan yıllarca çalışmaktadır. Ev hanımları gibi emektar olan bir çok insana müjde geldi! Nasıl emekli olunacak? Başvuru nasıl yapılacak? Başvurular nereden yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde.
ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK İMKANI!Ev hanımları gibi çalışma grubunda olup emekli olamayan vatandaşlar için emeklilik imkanı TBMM tarafından onaylandı. Eğer dışarıda çalışmıyorsanız sigorta primi ödeyerek emekli olabileceksiniz. Şartlar belirlendi. Sigorta girişi bulunmalıdır. Sigorta girişi bulunup çalışmaya devam edemeyen kişiler emekli olamamaktaydı. Fakat bu durum TBMM onayı ile değişti. Şahsi sebeplerinden ötürü çalışmaya devam edemeyen kişiler bu haktan faydalanacak. Sigorta priminizi yatırmanız gerekmektedir. Bağ-Kur veya Sigorta ile çalışan kişiler çalışmaya devam edememiş olanlar da bu imkandan yararlanacaklar. İsteğe bağlı sigorta priminizi çalışmadan dışarıdan ödemeniz halinde emekli olabileceksiniz. Primler ise asgari ücrete bağlıdır. Artması veya azalması halinde sigorta primleri de hareketlilik göstermektedir. Minimum 1261 gün sigorta primi ödemesi bulunmakta olanlar çalışmaya devam etmemesi durumunda geride kalan prim borcunu ödeyerek emekli olabilecek.
Başvurularınızı SGK müdürlüklerine yazılı dilekçe sunarak tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzun onaylanması halinde dışarıdan sigorta ödeme hakkına sahip olacaksınız. Her ay SGK mobil uygulamasından veyahut PTT şubelerinden sigorta primlerini ödeyebileceksiniz. Sigorta primlerinizi ödeyerek emekli olduğunuzda tüm emekli haklarından faydalanacaksınız. İsteğe bağlı sigorta primi en düşük ve en yüksek tutar şeklinde belirtilmiştir. En düşük tutar: 3.218 TL En yüksek prim tutarı: 24.144 TL asgari ücrete bağlı olarak belirlenmiştir.