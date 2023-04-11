Meclis'ten onay çıktı! Her haneye 1900 TL bayram parası: PTT ATM'lerine yatacak!







BAKANLIKTAN BİN 900 LİRA DESTEK







BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARA YATIRILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardım ödemelerinin arttığını belirterek bayram öncesi harekete geçti ve vatandaşların bayramı daha rahat geçirmeleri için yeni bir yardım paketi sunuldu. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve yardım miktarı 1.900 TL olacak.Aile Bakanlığı, Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlar için harekete geçti. e-Devlet üzerinden başvuru yapıp şartları sağlayan ailelere 1.900 TL yardım yapılacak. Yardım, Türkiye Aile Destek Paketi kapsamında veriliyor ve Nisan ayı içinde hesaplara geçirilecek. Tek şart ise kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olması.Aile yardımı çocuk ödemesiyle birleştiğinde 1.900 TL olarak hesaplara yatırılıyor ve normalde aile yardım ödemeleri 15 Nisan'da yapılıyordu. Ancak Ramazan Bayramı'nın olması sebebiyle ödemeler erkene çekildi ve bu hafta içinde herkese tek seferde ödeme yapılacak. TC kimlik numarasına göre değil, genel bir ödeme yapılacak.