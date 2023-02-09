Meclis'ten onay çıktı: İnternet üzerinden ödeme yapan emekliler dikkat!

Emekliler için yeni kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanya kapsamında kamu bankası emekli hesabı üzerinden yapılan devlet destekli kredi başvurusu ile size uygun faiz oranı üzerinden kredi ödemeleri yapmaya devam edilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'ın başlattığı bu kampanyalara katılmak isterseniz hızlı bir şekilde işlem yapabilir ve kredi onayı alabilirsiniz. Nakit ihtiyacınız varsa, doğrudan emeklilik hesabınızdan başvurabilirsiniz. TBMM'nin onayı ile emeklilik hesabı üzerinden başvuran tüm vatandaşlara da kullandırılan bu kredilerin limiti 50 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkarıldı. 100.000 TL üzeri kredi başvurusunda bulunabileceğiniz söz konusu kampanyalara katılmak için maaşlı çalışanlara düşük faizli kredi ödemesi yapılıyor. Emeklilik hesabınızdan 100.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, bu kredileri uzun vadede geri ödemek için 36 ay veya 24 ay kredi paketini seçebilirsiniz.
EMEKLi VATANDAŞLARA KREDİ İMKANIZiraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta emeklilik hesabı tutulmuyorsa başvuru yapan vatandaşın öncelikle maaş müşterisi olması ve bankaya gitmeden kredi ödemesini alabilmesi için ilk maaşını çekmesi gerekiyor. Krediler arasında, uzun vadeli kredi kullanmayı planlayanlara, özellikle diğer banka kredilerini ve kredi kartı borcunu ödemiş olanlara kredi limitleri, emeklilere ise borç kapatma kredisi sunulmaktadır. Emekli hesabınızdan borç kapatma desteği adı altında sunulan krediden yararlanmak istiyorsanız bu kampanyaya katılmak için Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz.
Yalnızca ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyenler bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlem yapabilmektedir. 50000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vade tablosu oluşturarak ilk taksiti 90 gün erteleme yapabilirsiniz.