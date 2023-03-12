Meclis'ten onay çıktı! Milyonlara ek vergi ödemesi geliyor: Ayrıntılar duyuruldu







Etkilenen Bölgelerdeki Mükellefler için Sürelerin Uzatılması







Çalışanlara ve Ev Sahiplerine Kolaylık

Vergi ve Harçlardan Muafiyet

Defter Tutma ve Alacak Kolaylığı

Vergi ve Katkı Paylarının Terkini

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin etkilerini hafifletmek amacıyla, kurumlar için bir defaya mahsus deprem vergisi içeren bir borç yapılandırma teklifini onayladı. Teklif ayrıca, işverenlerin depremden etkilenen çalışanlarına sağladıkları yardımlardan vergi ve prim kesintisi yapılmasına da olanak tanıyor. Ayrıca, kullanılamaz durumdaki taşıt ve bu varlıklara ilişkin feri alacaklarla ilgili vergi ve katkı payları da silinecek.Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklif, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen mükellefler için başvuru ve taksit sürelerinin uzatılmasına imkan tanıyor. Mücbir sebep hali ilan edilen dairelere borçlu olan mükellefler, ödemelerini mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapabilecek.Depremden etkilenen çalışanlarına ayni ve nakdi yardımda bulunan işverenlerin bu yardımları 6 Şubat - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Ayrıca bu yardımlar üzerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak. Evlerini depremden etkilenenlere, ikamet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri, emsal kira bedeline tabi tutulmayacak.Depremde ölenlerin mirasçılarına sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından yapılan ödemelerden gelir vergisi kesilmeyecek. Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına intikal eden mallar ile işverenler tarafından eş, çocuk, anne ve babalarına yapılan yardımlar da veraset ve intikal vergisinden istisna tutulacak. Bu şekilde gerçekleşen intikaller için veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyecek, ilişik kesme belgesi aranmayacak.Depremde Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uyum için gerekli defter ve belgelerini kaybeden mükellefler için süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılacak. Noter harç ve yeni defter açılışlarına ilişkin harçlar da alınmayacak. Ayrıca, ilan edilen mücbir sebep hallerinde faaliyette bulunan kişilerle ekonomik ve ticari ilişkisi olan mükellefler için şüpheli alacaklara ilişkin şartlar kolaylaştırılacak. Etkilenen bölgelerdeki ticari işlemlere ilişkin harç ve ücretler 31 Temmuz 2023 tarihine kadar alınmayacak.Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz hale gelen araçlara ilişkin vergi ve katkı payları terkin edilecek. Vergi daireleri tarafından araçlar üzerine konulan hacizler de kaldırılacak.Dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin kurum kazancından indirilen istisna ve indirim tutarları üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere ek vergi alınması onaylandı. Kurumlar vergisi mükellefleri, istisna ve indirim tutarları üzerinden %10 oranında vergiye tabi. Kurumlar vergisi ve yurt dışından elde edilen istisna kazançlar üzerinden % 5 oranında vergi alınacak. Ancak depremden etkilenen 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri bu verginin dışında tutulacak. Verginin ilk taksiti kurumlar vergisi ödeme süresi içinde hesaplanarak ödenecek. İkinci taksiti ise bu süreyi izleyen 4. ayda ödenecek. Vergi, gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek; kurumlar vergisi, geçici vergi ve tevkif yoluyla kesilen vergiler de dâhil olmak üzere hiçbir vergiden mahsup edilemeyecek. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları, bağış ve yardımlar gibi bazı istisna ve indirimler vergi kapsamı dışında tutulacak. Ayrıca, ek vergi kapsamına girmeyen mükellefler belirlenecek.