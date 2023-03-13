Meclis'ten yeşil ışık yandı! O tarihe kadar bunu yapanların borçları silinecek!













Son dakika haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen borç yapılandırma kanunu ile milyonlarca vatandaşımız rahat bir nefes alacak. Bu kanun kapsamında, vergi borcu, sigorta prim borcu, GSS borcu, trafik cezaları gibi kamuya olan borçların tamamı yapılandırılabilecek ve faizleri silinecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, tarihin en büyük borç yapılandırması uygulaması olacak olan bu düzenleme, 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor. 31 Aralık 2022 tarihi öncesi kamu borçlarını kapsayan bu yapılandırma paketi ile vergi cezaları, vergiler, idari ve adli para cezaları, sigorta primleri, gümrük vergileri, topluluk sigortası primleri, kamu karşılığı emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi gibi alacaklar yapılandırılabilecek.Bu düzenleme kapsamında, borçların yapılandırılması için belirli bir süre tanınacak ve bu süre içinde borçlarını yapılandıran vatandaşlarımız, borçlarını ödemeleri halinde faizlerden kurtulacaklar. Yani, vatandaşlarımızın ödemekte zorlandığı borçlar için tarihin en büyük fırsatı doğmuş oldu. Ancak, yapılandırma paketi sadece belirli bir süre için geçerli olacak ve bu süre içinde yapılandırma yapmayan vatandaşlarımızın borçlarına yeniden faizler eklenecek ve tahsilat süreci başlayacak. Bu nedenle, borçları olan vatandaşlarımızın bu fırsatı kaçırmamaları ve borçlarını yapılandırmaları öneriliyor. Sonuç olarak, borç yapılandırma kanunu ile vatandaşlarımızın borçlarına bir nebze olsun çözüm getirilmiş oldu. Ancak, bu yapılandırma paketi sadece geçici bir çözüm olup, vatandaşlarımızın gelecekte de borç almaktan kaçınmaları ve borçlarını zamanında ödemeleri en doğru seçenek olacaktır.