MEDYA
27 Ağustos 2022 - 15:23

Meclis Tv canlı yayını nasıl izlenir? TBMM meclis tv canlı yayın

Mecliste düzenlenen Genel Kurul toplantılarını izleyebilmek için kullanılan TBMM Meclis TV'nin nasıl izleneceği insanlar tarafından merak ediliyor. Peki TBMM Meclis TV frekansı nedir? Tüm detaylar haberimizde.

MEDYA
27 Ağustos 2022 - 15:23
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Meclis Tv canlı yayını nasıl izlenir? TBMM meclis tv canlı yayın


Mecliste düzenlenen toplantıları yakından ve canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar TBMM Meclis TV'nin nasıl izleneceğini araştırmaya devam ediyor. Peki Meclis TV nasıl izlenir? Meclis TV ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Meclis TV frekans

Meclis TV frekans bilgileri şu şekilde;



Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa 11.958 V 27500 5/6

Eutelsat 7A 7ºE - (10.762) 10.762 V 30000 3/4

Digitürk D-Smart Tivibu Kablo TV Analog Kablo TV

56 103 97 133 S 06

Meclis TV nedir

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 21. maddesi gereğince meclis faaliyetlerinin halka yansıtılması, Meclis'in televizyonda verilmesi, hangi faaliyetlerin ne kadar yayınlanacağı RTÜK ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından imzalanmış protokol ile sağlanmaktadır.

Meclis TV içerikleri

Meclis içinde gerçekleşen Genel Kurul toplantılarının Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 14.00 ile 19.00 saatlerinde TRT-3 kanalında ve internet üzerinde yayınlandığı bilinmektedir. Diğer çalışmalar ise internet üzerinden canlı olarak insanlarla paylaşılmaktadır. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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