GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 14:00

Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi

Son dönemlerde meclisteki fiyatların dışarıya göre oldukça ucuz olması insanların dikkatini çekiyordu. Meclis yemek fiyatlarına zam yapıldığı duyuruldu. Peki meclis yemek fiyatları ne kadar? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 14:00
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Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi


Sosyal medyada meclisteki yemek fiyatlarının paylaşılması oldukça dikkat çekmiş ve tartışmalara sebep olmuştu. Güncel olarak ise TBMM yemek fiyatlarına zam yapıldığı öğrenildi. TBMM güncel yemek fiyat listesi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TBMM yemek fiyatları

TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde yemek fiyatları oldukça çalkantılı tartışmalara sebep olmuştu. TBMM'de Adana kebap 18 TL, büyük ayran 2.5 TL, 2 porsiyon ciğer şiş ızgara 46 TL, kuzu şiş 22 TL, 12 bardak çay ise 18 TL'ye satılıyor.

Tatlı fiyatları da şaşırtıyor



Mecliste satılan yemeklerin yanında tatlıların da hayli ucuz olması dikkatlerden kaçmadı. Mecliste fırın sütlaç 4 TL'ye satılıyor.

TBMM Yemek Fiyatları Zamlandı

Toplam fiyat listesi

Meclis lokantasında yenilen bir yemek sonrası fiş paylaşılması insanların tepkilerine yol açtı. 26 Ocak 2022 tarihli meclis lokantasında yer alan ürünler ve toplam hesap şu şekilde; 1 Adana kebap, büyük ayran, 2 ciğer şiş ızgara, 12 çay, 2 fırın sütlaç, 1 kıymalı pide, 1 kıymalı yumurtalı pide, 1 kutu soğuk çay, 2 kutu kola, 2 kutu kola max, 6 kuver, 1 kuzu şiş, 1 lavaş, 4 mantar çorba, 1 meclis special pide, 1 soda, 3 şef salata, 5 vişneli tayfır bahçeye toplamda 255 TL hesap ödendi.

Fiyatlar zamlandı

Dışarıda satış fiyatının en yüksek yemeklerden biri olduğu bilinen kuzu kavurma da hayli ucuzdu. Kuzu kavurmanın fiyatına ise mecliste 18 TL'den 25 TL'ye çıkarılarak 7 TL zam yapıldığı öğrenildi. Ciğer şiş ızgara ve kuzu şiş 25 TL, tavuk yemeği 15 TL, pide 15 TL, sütlaç ve diğer tatlılar ise 10 TL oldu. Aynı zamanda mecliste satılan çorba fiyatları da 1 TL yükseltildi. Türk kahvesi 1.5 TL'ye satılırken 2 TL'ye, soda 1.75 TL'den 2 TL'ye yükseltilmiş çay fiyatı ise 1 TL olarak kalmıştı.

Milletvekili maaşları yükseltildi

Milletvekilleri meclis lokantasında kendileri yemek yediği gibi gelen ziyaretçilerine ve seçmenlerine de yemek ısmarlıyor. Fiyatların en düşük seviyede tutulması ise gözlerden kaçmıyor. TBMM içinde milletvekilleri, seçmenler, gazeteciler ve personellere hizmet veren tam 8 lokanta olduğu biliniyor. Milletvekili maaşları ise Temmuz ayında yapılan ara zam sonrasında 40 bin TL iken 56 bin TL olarak belirlendi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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