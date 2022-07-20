Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi







TBMM yemek fiyatları

Tatlı fiyatları da şaşırtıyor







Toplam fiyat listesi

Fiyatlar zamlandı

Milletvekili maaşları yükseltildi

Sosyal medyada meclisteki yemek fiyatlarının paylaşılması oldukça dikkat çekmiş ve tartışmalara sebep olmuştu. Güncel olarak ise TBMM yemek fiyatlarına zam yapıldığı öğrenildi. TBMM güncel yemek fiyat listesi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde yemek fiyatları oldukça çalkantılı tartışmalara sebep olmuştu. TBMM'de Adana kebap 18 TL, büyük ayran 2.5 TL, 2 porsiyon ciğer şiş ızgara 46 TL, kuzu şiş 22 TL, 12 bardak çay ise 18 TL'ye satılıyor.Mecliste satılan yemeklerin yanında tatlıların da hayli ucuz olması dikkatlerden kaçmadı. Mecliste fırın sütlaç 4 TL'ye satılıyor.Meclis lokantasında yenilen bir yemek sonrası fiş paylaşılması insanların tepkilerine yol açtı. 26 Ocak 2022 tarihli meclis lokantasında yer alan ürünler ve toplam hesap şu şekilde; 1 Adana kebap, büyük ayran, 2 ciğer şiş ızgara, 12 çay, 2 fırın sütlaç, 1 kıymalı pide, 1 kıymalı yumurtalı pide, 1 kutu soğuk çay, 2 kutu kola, 2 kutu kola max, 6 kuver, 1 kuzu şiş, 1 lavaş, 4 mantar çorba, 1 meclis special pide, 1 soda, 3 şef salata, 5 vişneli tayfır bahçeye toplamda 255 TL hesap ödendi.Dışarıda satış fiyatının en yüksek yemeklerden biri olduğu bilinen kuzu kavurma da hayli ucuzdu. Kuzu kavurmanın fiyatına ise mecliste 18 TL'den 25 TL'ye çıkarılarak 7 TL zam yapıldığı öğrenildi. Ciğer şiş ızgara ve kuzu şiş 25 TL, tavuk yemeği 15 TL, pide 15 TL, sütlaç ve diğer tatlılar ise 10 TL oldu. Aynı zamanda mecliste satılan çorba fiyatları da 1 TL yükseltildi. Türk kahvesi 1.5 TL'ye satılırken 2 TL'ye, soda 1.75 TL'den 2 TL'ye yükseltilmiş çay fiyatı ise 1 TL olarak kalmıştı.Milletvekilleri meclis lokantasında kendileri yemek yediği gibi gelen ziyaretçilerine ve seçmenlerine de yemek ısmarlıyor. Fiyatların en düşük seviyede tutulması ise gözlerden kaçmıyor. TBMM içinde milletvekilleri, seçmenler, gazeteciler ve personellere hizmet veren tam 8 lokanta olduğu biliniyor. Milletvekili maaşları ise Temmuz ayında yapılan ara zam sonrasında 40 bin TL iken 56 bin TL olarak belirlendi.