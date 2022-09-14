MediaMarkt, elektronik aksesuarlarda kampanya başlattı













Teknolojiseverlere geniş ürün yelpazesi sunan MediaMarkt, farklı kategori ve fiyatlardan sunduğu binlerce teknolojik ürüne bunun dışında bu ürünlerin aksesuarlarında da önemli kampanyalar düzenliyor. Markanın 19 Eylül tarihine kadar sürdüreceği kampanya kapsamında aksesuar kategorisinde bulunan taşınabilir şarj cihazlarından taşınabilir hoparlörlere, bluetooth kulaklıklardan oyuncu aksesuarlarına ve daha birçok kategoride çeşitli fırsatlar yer oynuyacak.Kampanyalı ürünler arasında MediaMarkt'ın müzikseverler için hayata geçirdiği indirimler göze çarpıyor. Buna göre hem iç aynı zamanda da dış mekanlarda kaliteli bir müzik dinleme imkanı veren ve aynı anda kolayca taşınabilen bluetooth hoparlör, wireless kulak içi bluetooth kulaklık uygun fiyatla satılacak.