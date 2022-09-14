EKONOMİ
14 Eylül 2022 - 11:20

MediaMarkt, elektronik aksesuarlarda kampanya başlattı

MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de başlattığı kampanya kapsamında aksesuar kategorisindeki çeşitli ürünlerde birbirinden farklı fırsatlar sunduğunu duyurdu.

EKONOMİ
14 Eylül 2022 - 11:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
MediaMarkt, elektronik aksesuarlarda kampanya başlattı


Teknolojiseverlere geniş ürün yelpazesi sunan MediaMarkt, farklı kategori ve fiyatlardan sunduğu binlerce teknolojik ürüne bunun dışında bu ürünlerin aksesuarlarında da önemli kampanyalar düzenliyor. Markanın 19 Eylül tarihine kadar sürdüreceği kampanya kapsamında aksesuar kategorisinde bulunan taşınabilir şarj cihazlarından taşınabilir hoparlörlere, bluetooth kulaklıklardan oyuncu aksesuarlarına ve daha birçok kategoride çeşitli fırsatlar yer oynuyacak.

Kampanya hakkında şu bilgiler verildi:



Müzikseverler için ürünler

Kampanyalı ürünler arasında MediaMarkt'ın müzikseverler için hayata geçirdiği indirimler göze çarpıyor. Buna göre hem iç aynı zamanda da dış mekanlarda kaliteli bir müzik dinleme imkanı veren ve aynı anda kolayca taşınabilen bluetooth hoparlör, wireless kulak içi bluetooth kulaklık uygun fiyatla satılacak.

Yaşamı iyileştiren ürünler

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Mısır hasadının başladığı Mardin’de verimin düşük olması çiftçileri üzdü
Mısır hasadının başladığı Mardin’de verimin düşük olması çiftçileri üzdü
Üreticiye sağlanan hibe desteği ilk mahsulünü verdi
Üreticiye sağlanan hibe desteği ilk mahsulünü verdi
Türk Telekom 2021 Faaliyet Raporu’na LACP’den 14 ödül
Türk Telekom 2021 Faaliyet Raporu’na LACP’den 14 ödül
BSH'den kamera kontrollü pişirme özellikli fırın serisi, akıllı buzdolabı ve daha fazlası
BSH'den kamera kontrollü pişirme özellikli fırın serisi, akıllı buzdolabı ve daha fazlası
Konut fiyatlarının köpüğünü alacak proje
Konut fiyatlarının köpüğünü alacak proje
Edirne’ye akın eden Bulgarlar bin Euro harcıyor
Edirne’ye akın eden Bulgarlar bin Euro harcıyor
Son Haberler
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir...
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı