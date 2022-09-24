EKONOMİ
24 Eylül 2022 - 15:01

MediaMarkt kahveseverlerle bir araya geliyor

Kahveseverlere özel mağazalarında açtığı MediaMarkt Barista köşelerinin yanı sıra internet sitesinde de tüketicilere çeşitli bilgiler ve tarifler sunan MediaMarkt, Ankara'da düzenlenen Coffee Festival'de yerini aldı.

EKONOMİ
24 Eylül 2022 - 15:01
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MediaMarkt kahveseverlerle bir araya geliyor


Sunduğu on binlerce çeşit ürünle her yaştan tüketiciye hitap eden MediaMarkt, kahve severler için hayata geçirdiği uygulamalara yenilerini eklemeye devam etmektedir. Önce mağazalarında açtığı ‘MediaMarkt Barista'lar ile kahve severlere, satışa sunduğu ürünleri deneyimleme imkanı veren marka, ardından da bu hizmetini internet sitesine taşıyarak tüketicilere; ‘Kahve Lezzetleri', ‘Kahve Makineleri, Öğütücüler ve Aksesuarlar' ve ‘Spesiyel Kahveler ve Tarifler' olmak suretiyle 3 farklı temel kategoride önerilerde bulunmuştu.

Marka, en son da Ankara'da düzenlenen Coffee Festival'de Barista standıyla yer aldı. Etkinliklerde kahveseverlere ikramlarda yer alan marka, 3 kez Türkiye Barista Şampiyonu Nisan Ağca ile kahve atölyeleri düzenleyecek. Ankara'da 25 Eylül tarihine kadar sürecek festival, İstanbul'da ise yine markanın katılımı ve workshoplarıyla birlikte 6 - 9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.



Festivale özel fırsatlar tüm Türkiye'de geçerli

Marka, buna paralel mağazalarında, mediamarkt.com.tr'de ve mobil uygulamasında “Kahve Festivali Her Gün Evinizde” diyerek kahveseverler için yeni bir kampanya da başlattığını duyurdu. Sadece kahveseverler için değil, kahveyi yeni tanımak isteyenler için de bir rehber niteliği taşıyan siteye mediamarkt.com.tr/tr/shop/barista adresinden ulaşıldığı belirtildi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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