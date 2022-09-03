YAŞAM
03 Eylül 2022 - 13:32

MediaMarkt'tan iki yeni reklam filmi

MediaMarkt iki yeni reklam filmi yayınladı. Marka, ilk filminde elektronikteki uzman personel desteği ve onarım hizmetini vurgularken ikinci filminde ise “29 Dakikada Mağazadan Teslim Al” hizmetine değindi. Her iki filmde de ünlü oyuncu Pelin Akil Altan ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan dizilerde oynadı.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 13:32
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MediaMarkt’tan iki yeni reklam filmi


MediaMarkt, dijital ve sosyal medya kanallarına özel iki yeni reklam filmi yayınladı. Sektördeki 50 yılı aşkın uluslararası deneyimiyle sürekli uzmanlığın idda eden marka, ilk filminde de hem “personel uzmanlığına” ek olarak MediaMarkt'tan alınsın veya alınmasın mağazalarındaki onarım hizmetine vurgu yaptı. Marka, yayınladığı ikinci filmde ise çok kanallı yapısı sayesinde tüketicilere sunduğu alternatif teslimat yöntemine değindi. Markanın her iki reklam filmlerinde de ünlü oyuncu Pelin Akil Altan ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan dizilerde oynadı.

Filmde onarım hizmeti ve uzman personel kadrosu vurgulanıyor



İlk film, telefonundan selfie çekmeye hazırlanan Pelin Akil Altan ve Anıl Altan'la açılıyor. Tam fotoğrafı çekecekken telefonunu elinden düşüren Anıl Altan, ekranının kırılıp kırılmadığını merak ederken Pelin Akil Altan sakince telefonu eline alıp ekran çatlağını fark eder. Ardından mağazaya giden ünlü çift, markanın onarım hizmetinden yararlanır. Sonraki sahnede ise Anıl Altan, yenilenmiş telefonunu eline alırken Pelin Akil Altan da kendisini, mağazanın Artı Hizmetler Bölümünde bulunan uzman personelden robot süpürgeler hakkında bilgi alması için yönlendirir.

“29 dakikada mağazadan teslim al” hizmeti

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Haber Editörü
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