MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 15:47

Medya patronu herkesi şaşkına çevirdi! Acun Ilıcalı'dan Derya Uluğ'a alkışlı sansür!

Acun Ilıcalı, Adana'da düzenlenen Fenerbahçe Gecesine katıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile şarkıcı Derya Uluğ'un gece sahnede bir fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, Derya Uluğ'un göğüs dekoltesine sansür koydu. Medya patronunun bu hareketi sosyal medyanın diline düştü.

MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 15:47
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Medya patronu herkesi şaşkına çevirdi! Acun Ilıcalı'dan Derya Uluğ'a alkışlı sansür!


Dün akşam Adana'da Fenerbahçe gecesine katılan Acun İIlıcalı, düzenlenen etkinlikte Ali Koç ile Derya Uluğ sahnesini izledi. Derya Uluğ sahnedeyken bir ara selfie çeken Acun Ilıcalı, fotoğrafı paylaşırken ünlü şarkıcının göğüslerine sansür uyguladı.

Acun Ilıcalı'dan Derya Uluğ'a alkışlı sansür

ACUN ILICALI'DAN ŞAŞKINA ÇEVİREN SANSÜR



Güçlü sesi ve yorumuyla tanınan Derya Uluğ, bilindiği üzere koyu bir Fenerbahçeli.. Bu nedenle dün akşam Adana'da düzenlenen Fenerbahçe Gecesinde sahneye çıkan ünlü şarkıcı etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Acun medyanın sahibi Acun Ilıcalı, konseri birlikte izledi. Derya Uluğ sahnede 100. yıl marşını seslendirirken Koç ve Ilıcalı, Fenerbahçe bayrağını dalgalandırdı.

Acun Ilıcalı'dan Derya Uluğ'a alkışlı sansür

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesaplarında günlük hayatından kareler paylaşırken, gece Ali Koç ve Derya Uluğ ile çektiği bir fotoğrafı paylaşmayı unutmadı. Ilıcalı'nın fotoğraf açıklamasındaki bir detay da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isim, Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini alkış emojisiyle sansürledi.

Acun Ilıcalı'dan Derya Uluğ'a alkışlı sansür

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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