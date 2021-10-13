13 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı! İşte günün dizileri belli oldu!

Sezon sonuna gelen birçok dizi yeniden ekranlarda. Ancak izleyiciler yeni sezonda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. Bugün Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TRT2 ve TV8 kanallarında hangi dizi ve programlar var? 13 Ekim 2021 Çarşamba günü TV'de hangi diziler yayınlanacak? 13 Ekim 2021 Çarşamba günü TV’de hangi diziler var? Günün gözde dizileri belli oldu.
Günün en çok aratılan haberleri arasında 13 Ekim 2021 Çarşamba günü yayın akışı yer almakta. Medya gündemini yakından takip edenler, 13 Ekim 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin ekrana geleceğini merak ediyor. Peki Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TRT2 ve TV8'de bugün hangi dizi ve diziler var? Detaylar haberimizde…
13 Ekim Çarşamba günü hangi kanalda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı belli oldu. 13 Ekim Çarşamba yayın akışına aşağıdan ulaşabilirsiniz:
13 Ekim Çarşamba Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
13 Ekim Çarşamba Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Ekşi Elmalar
13 Ekim Çarşamba FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar
13 Ekim Çarşamba TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Masterchef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Masterchef Türkiye
13 Ekim Çarşamba TRT 2 yayın akışı
07:30 Hayat Sanat
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Geziyorum
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 Tarih Söyleşileri
14:20 Bir Kare Bir Anlam
14:30 İstanbul, Müzik ve Tarih
15:15 Fotoğrafla
15:30 Bizim Resmimiz
16:00 Konser Zamanı
17:00 Karalama Defteri
17:30 Yeryüzleri
17:45 Randevu
18:00 Hayat Sanat
18:30 Muhayyelat
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30 Dünya Müzik Gelenekleri
20:45 Türkiye Atlası
21:00 Edebiyat Söyleşileri
22:00 Yerli Sinema: Kardeşler
23:45 Münih Filarmoni Orkestrası 'Bach, Çaykovski, R. Strauss, Rave' (The Odeonsplatz Concert: Münchner Philharmoniker And Valery Gergiev)
13 Ekim Çarşamba TRT 1 yayın akışı
09.00 Dr. Yerebakanla Hayatın Ritmi
08:50 Kalk Gidelim
13.00 Bizim Köyün Kızları
16.30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dünya Hali (Altyazılı)