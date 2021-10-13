13 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı! İşte günün dizileri belli oldu!

Sezon sonuna gelen birçok dizi yeniden ekranlarda. Ancak izleyiciler yeni sezonda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. Bugün Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TRT2 ve TV8 kanallarında hangi dizi ve programlar var? 13 Ekim 2021 Çarşamba günü TV'de hangi diziler yayınlanacak? 13 Ekim 2021 Çarşamba günü TV’de hangi diziler var? Günün gözde dizileri belli oldu.

Günün en çok aratılan haberleri arasında 13 Ekim 2021 Çarşamba günü yayın akışı yer almakta. Medya gündemini yakından takip edenler, 13 Ekim 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin ekrana geleceğini merak ediyor. Peki Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TRT2 ve TV8'de bugün hangi dizi ve diziler var? Detaylar haberimizde…

13 Ekim Çarşamba günü hangi kanalda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı belli oldu. 13 Ekim Çarşamba yayın akışına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

13 Ekim Çarşamba Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

13 Ekim Çarşamba Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Ekşi Elmalar

13 Ekim Çarşamba FOX TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

13 Ekim Çarşamba TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Masterchef Türkiye

13 Ekim Çarşamba TRT 2 yayın akışı

07:30 Hayat Sanat

08:00 Tiyatro Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Geziyorum

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 Tarih Söyleşileri

14:20 Bir Kare Bir Anlam

14:30 İstanbul, Müzik ve Tarih

15:15 Fotoğrafla

15:30 Bizim Resmimiz

16:00 Konser Zamanı

17:00 Karalama Defteri

17:30 Yeryüzleri

17:45 Randevu

18:00 Hayat Sanat

18:30 Muhayyelat

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30 Dünya Müzik Gelenekleri

20:45 Türkiye Atlası

21:00 Edebiyat Söyleşileri

22:00 Yerli Sinema: Kardeşler

23:45 Münih Filarmoni Orkestrası 'Bach, Çaykovski, R. Strauss, Rave' (The Odeonsplatz Concert: Münchner Philharmoniker And Valery Gergiev)

13 Ekim Çarşamba TRT 1 yayın akışı

09.00 Dr. Yerebakanla Hayatın Ritmi

08:50 Kalk Gidelim

13.00 Bizim Köyün Kızları

16.30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)