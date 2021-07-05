15/07 Şafak Vakti filmi konusu ve vizyon tarihi

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’ye hain darbe girişimde bulunan FETÖ terör örgütünün bıraktığı izler hala silinemedi. Binlerce vatandaşın yaralandığı, mücadele ettiği bu uzun günde 300’de fazla kişi şehit edildi. Milletimizin hala büyük üzüntü ile andığı bu gün şimdi de 15/07 Şafak Vakti adlı film ile beyaz perdeye taşınıyor. Türk milletinin en uzun gecesi olan 15 Temmuz gecesi başarılı oyuncu kadrosu ve gerçek hayat hikayeleri ile izleyici karşısına çıkacak. Büyük ilgi ile beklenen film 15 Temmuz 2021 Perşembe günü vizyona girecek.

Filmin konusu

15 Temmuz darbe gecesini konu alan bu filmde özellikle Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşananlar anlatılıyor. Filmde asıl istenen milletin darbecilere karşı nasıl mücadele verdiğini göstermek olarak karşımıza çıkıyor.

Film o gece olaylara tanık olan vatandaşların gerçek hikayelerini anlatıyor. Bu doğrultuda Çengelköy’de pastane işleten Cevdet ve çocuklarının öyküsüne değiniliyor. Cevdet karakterine ise başarılı oyuncu Erkan Petekkaya hayat veriyor.

O gece, siparişlerini yetiştirmek için çalışan Cevdet, köprüde darbeci askerlerle karşı karşıya geliyor. Cevdet’in yolu işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray ve küçük kızı ile beraber köprüde sıkışan Mustafa’ya ve diğer vatandaşlarla kesişiyor.

Filmde yer alan oyuncular

Bunlar yaşanırken Cevdet’in oğlu Yusuf ise Çengelköy’de mahalledekiler ve güvenlik güçleri ile beraber darbecilere karşı mücadele veriyor. O esnada hastanede ise doktor Aysel, sabaha kadar darbecilerin yaraladığı vatandaşları tedavi ederek mücadele veriyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, başrollerinde ise Erkan Petekkaye, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan, Nazan Diper yer alıyor. Bunun yanı sıra Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık, Hatice Sibel Aytan da oyuncular arasında yer alıyor.

Film nerede çekiliyor?

Rafadan Hayat Film’in yapımcılığını üstlendiği 15/07 Şafak Vakti adlı filmin ortak yapımcılığını ise TRT üstleniyor. Bunun yanı sıra Koza Altın, İstikbal, Halkbank, Ziraat Bankası filme sponsorluk yapıyor. Merakla beklenen film 15 Temmuz 2021 Perşembe günü vizyona giriyor.

2020 yılının Kasım ayında çekimlerine başlanan film için Türkiye’nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy, 12 biner metre karelik alana yapıldı. Film için toplamda 24 bin metrekare kapalı alan hazırlandı.

Dekor inşa çalışmaları 3 Şubat 2021’de başlayıp 40 günde tamamlandı ve filmin çekimleri 15 Mart tarihinde başladı. Çekimler ise 8 hafta sürdü. Çekim boyunca 150 kişilik ekip, 7 bin 500 yardımcı oyuncu, 1250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.