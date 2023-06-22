2000'li yılların efsane dizisi geri dönüyor! Deli Yürek dizisi için flaş karar

"Deli Yürek", Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan bir dizi olan bir aksiyon ve dram türündeki bir yapım. İlk olarak 1998 yılında gösterime girmiş ve büyük bir popülerlik kazanmıştır. Dizi, toplamda 4 sezon boyunca izleyicilerle buluşmuştur.

YENİ VERSİYONUYLA GERİ DÖNÜYOR





Popüler dizi "Deli Yürek", kült yapımlar arasında yer almasıyla bilinen bir yapımdır ve şimdi yeni bir versiyonuyla geri dönüş yapıyor. RaniniTv'nin aktardığına göre, Calinos Entertainment, bu yeni versiyonu Sinegraf yapım şirketiyle birlikte hazırlayacak.

Orijinal dizide Kenan İmirzalıoğlu başrolde yer almıştı ve Haziran 2002'de 113. bölümüyle final yapmıştı. Ayrıca 2001 yılında, yine İmirzalıoğlu'nun başrolünde olduğu ve Osman Sınav'ın yönettiği "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi" adlı bir film de yayınlanmıştı.

Yeni versiyonunun nasıl bir hikaye ve kadroyla karşımıza çıkacağı henüz net değil. Ancak Deli Yürek'in orijinali, heyecanlı ve aksiyon dolu sahneleriyle seyirciyi ekrana kitlemeyi başarmıştı. Yeniden çekilecek olan versiyonun da aynı etkiyi yaratması ve izleyicileri kendine çekmesi bekleniyor.

Deli Yürek'in geri dönüşü, dizi severler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Yeni versiyonun ne zaman yayınlanacağı ve hangi platformda izleyicilerle buluşacağı konularında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizi tutkunları, merakla yeni versiyonun detaylarını ve güncel gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.