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2022 Survivor All Star ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All Star yarışmacıları belli oluyor

TV8’de yayınlanacak olan Survivor 2022 All Star programının yarışmacıları belli oluyor. Peki 2022 Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

19 Eylül 2021 Pazar 01:31
2022 Survivor All Star ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All Star yarışmacıları belli oluyor
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, yayınlandığı her sezon reyting rekorlarını alt üst ederek izleyenlerin nefesini kesmeyi başardı. Sevenleri Survivor 2022 All Star yarışmasında kimlerin yer alacağını merak ederken şok bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Survivor 2022 All Star programının yarışmacıları belli oluyor. Peki 2022 Survivor 2022 All Star ne zaman başlayacak?

Survivor 2022 All Star Programının Yarışmacıları Belli Oluyor


Survivor 2022 All Star’ın kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam eden Acun Ilıcalı’nın Barış Murat Yağcı, Gizem Kerimoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve Merve Aydın gibi geçmiş yarışmalara damga vurmuş isimlerle anlaşma sağladığı öne sürüldü. Acun Ilıcalı’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Survivor 2022 All Star Ne Zaman Başlayacak?

Survivor 2022 All Star’ın ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Fakat sevilen programın 2022 yılının Ocak veya Şubat ayında TV8 ekranlarında olması kesin gibi gözüküyor.


Son Güncelleme: 19.09.2021 01:31
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