27 Ocak 2024 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu! Kopuk reytingleri nasıl?
Hafta sonu televizyon ekranlarında yayınlanan projelerin reyting sıralaması, izleyiciyle buluştu. Diziler, yarışma programları ve haber bültenleri arasındaki rekabetin yoğun yaşandığı 27 Ocak'ta hangi yapımların öne çıktığı merak konusu oldu. Reyting sonuçlarına göre, hangi kanalın daha fazla izlendiği ortaya çıktı. Gecenin reyting birincisi belirlenirken Survivor Kopuk, Gönül Dağı, Kardeşlerim dizilerinin performansları da dikkat çekti. İzleyicilerin tercihleri doğrultusunda şekillenen reyting sonuçları haberimizde
Cumartesi reyting sonuçları: Gönül Dağı, Kopuk, Kardeşlerim, Survivor reyting sıralaması
27 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu.
Total’de reyting sıralamasının zirvesinde Gönül Dağı, ikinci basamakta Survivor All Star, üçüncü basamakta ise Kardeşlerim bulundu.
AB’de de birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.
20+ABC1 listesinde de en çok izlenen program Gönül Dağı, ikinci en çok izlenen program Survivor All Star, üçüncü en çok izlenen program ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu oldu.
NOW'ın yeni dizisi Kopuk ilk bölümüyle reytinglerde, Totalde 10., AB'de 7., ABC1'de ise sekizinci sırada yer aldı.
Total Reyting:
1. Gönül Dağı - TRT 1
2. Survivor All Star - TV8
3. Kardeşlerim - ATV
4. Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu - FOX
5. Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
6. Kardeşlerim (Özet) - ATV
7. Survivor All Star Özet - TV8
8. Show Ana Haber - SHOW TV
9. Kanal D Ana Haber - KANAL D
10. Kopuk - FOX
AB Reyting:
1. Gönül Dağı - TRT 1
2. Survivor All Star - TV8
3. Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu - FOX
4. Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
5. Güldür Güldür Show - SHOW TV
6. Kardeşlerim - ATV
7. Kopuk - FOX
8. Survivor All Star Özet - TV8
9. Güldür Güldür Show Özet - SHOW TV
10. Haber ONU - SHOW TV
20+ABC1 Reyting:
1. Gönül Dağı - TRT 1
2. Survivor All Star - TV8
3. Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu - FOX
4. Kardeşlerim - ATV
5. Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
6. Survivor All Star Özet - TV8
7. Güldür Güldür Show - SHOW TV
8. Kopuk - FOX
9. Show Ana Haber - SHOW TV
10. İnci Taneleri (Tekrar) - KANAL D
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.