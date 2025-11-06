5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Milyonlarca izleyici, 5 Kasım 2025 reyting sonuçları aramasıyla dün akşamın galibini merak ediyor. AB, Total ve ABC1 kategorilerinde zirvenin hangi yapıma gideceği; reklam sektöründen yapımcılara kadar tüm paydaşlar için belirleyici olacak.

Resmi Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

6 Kasım 2025 Perşembe sabahı saat 08:23 itibarıyla, TİAK tarafından derlenen resmi reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Sektör kaynakları, günlük verilerin sabah saat 10:00 ile 10:30 arasında açıklanmasının beklendiğini bildiriyor.

Akşamın Öne Çıkan Yapımları

5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı televizyonlarda yoğun bir rekabet yaşandı. İzleyiciyi ekrana kilitleyen başlıca yapımlar şunlardı:

ATV — Tarihi dizi Kuruluş Orhan, Total kategorisinde iddialı bir performans sergiledi.

Kanal D — Yeni yapım Eşref Rüya kendi izleyici kitlesini güçlendirmeye devam etti.

Star TV — Dram türündeki Sahipsizler dizisi ekran başındakileri topladı.

TRT 1 — Gecenin en büyük olaylarından biri, UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Galatasaray maçıydı; özellikle AB ve ABC1 kategorilerinde dengeleri değiştirme potansiyeline sahipti.

TV8 — MasterChef Türkiye, eleme heyecanıyla AB ve ABC1 gruplarında güçlü sonuç hedefledi.

Ayrıca Show TV’de Güldür Güldür Show ve Now TV’de Ben Onun Annesiyim tekrar bölümleriyle yayındaydı.

Analistlerin Tahminleri: İki Olası Senaryo

Reyting uzmanları iki ana senaryo üzerinde duruyor. Birinci senaryoya göre, Ajax-Galatasaray maçının futbola olan ilgiyi artırmasıyla özellikle AB ve Total kategorilerinde birinci gelme olasılığı yüksek görülüyor.

İkinci senaryoda ise Kuruluş Orhan’ın Total’deki sadık izleyicisi sayesinde zirveyi alması; MasterChef Türkiye’nin ise AB grubunda üst sıralarda yer bulması bekleniyor. Eşref Rüya ve Sahipsizler gibi dizilerin bu güçlü rakipler arasında nasıl bir pay alacağı merak konusu.

Sonuçlar Açıklanır Açıklanmaz

Resmi reyting sonuçları açıklandığında, Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki tam sıralama ve detaylı analizler bu haber üzerinden anlık olarak yayınlanacaktır. Takipte kalın.