755 yıllık Buruciye Medresesi restore edilecek

Sivas’ın sembol yapılarından 755 yıllık Buruciye Medresesi, başlatılan proje kapsamında kapsamlı bir restorasyon sürecine giriyor. Çalışma, hem tarihi mirası korumayı hem de bölgenin kültürel ve ekonomik değerini güçlendirmeyi hedefliyor.

İmza töreni ve katılımcılar

Proje için düzenlenen imza töreni, Tarihi Valilik Binası Vali Ahmet Muammer Bey Salonu’nda gerçekleşti. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Gevher Gümüşer katıldı.

Proje koordinasyonu ve finansman

Çalışmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) aracılığıyla yürütülecek. Proje, 2025 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamındaki desteklerle hayata geçirilecek.

Vali Yılmaz Şimşek, "CMDP ve SOGEP programları kapsamında desteklenen iki projemizin toplam yatırım tutarı 143 milyon liradır. Bunun 62 milyon liralık kısmı hibe olarak karşılanmaktadır. Bu durum, proje üretme kapasitemizin ve kaynakları doğru kullanma becerimizin açık bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

Restorasyonun önemi ve süreci

1271 yılında Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan ve sağlam kalmış muhteşem taç kapısıyla bilinen Buruciye Medresesi, Sivas’ın ve Anadolu’nun en önemli tarihi eserleri arasında yer alıyor. Vali Şimşek, medresenin kapsamlı restorasyona alınacağını belirterek, "Bu projeyle birlikte Buruciye Medresesi'nde restorasyon sürecini fiilen başlatmış bulunuyoruz. Restorasyon ihalesinin de yapılmış olması, sürecin planlı ve kararlı bir şekilde ilerlediğini göstermektedir" dedi.

Kültür, üretim ve sürdürülebilirlik

Vali Şimşek, ayrıca Doğadan Sanata Kök Boya Atölyesi projesine de değinerek geleneksel üretim kültürünü canlandırma ve yerel değerleri koruyarak ekonomik-kültürel sürdürülebilirliği sağlama hedefini vurguladı. Şimşek, "Bu yönüyle proje, geçmişten aldığımız mirası geleceğe taşıyan stratejik bir adımdır" ifadesini kullandı.

Teşekkür ve gelecek taahhüdü

Projede emeği geçen kurumlara teşekkür eden Vali Şimşek, kurumsal iş birlikleri ve güçlü koordinasyonun önemine işaret etti. Şimşek, "İlimizde tüm kurumlarımızla uyum içerisinde hareket ediyor, kurumsal gücümüzü sahaya yansıtıyoruz. İnşallah Sivas’ımız için aynı kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve değer katmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

