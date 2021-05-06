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8 Mayıs Cumartesi İbo Show yayınlanacak mı?

İbo Show her Cumartesi akşamı Star TV'de yayınlanmaktadır. Her hafta birbirinden değerli sanatçı programa konuk olmaktadır. İbo Show'un bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İbo Show 8 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak mı? İşte İbo Show'un yeni bölümüyle alakalı gelişmeler...

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:29
8 Mayıs Cumartesi İbo Show yayınlanacak mı?
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İbo Show, her cumartesi Star’da ekranlara gelmektedir. İbo Show’a konuk olan sanatçılar her hafta birbirinden değerli şarkıları seslendirmektedir. Geçen Hafta özel hayatıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, kendinden 43 yaş küçük olan sevgilisiyle evleneceği konuşulmaktadır.


İbo Show bu hafta 8 Mayıs Cumartesi günü yayınlanmayacağı duyuruldu. 8 Mayıs Cumartesi günü neden yayınlanmayacağı henüz netlik kazanmadı. İbo Show 15 Mayıs Cumartesi günü ekranlarda yayınlanmaya devam edecek.


Son Güncelleme: 06.05.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
Star TVİbo Showİbo Show 8 Mayıs Cumartesi Var Mı?Ibrahim Tatlıses
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