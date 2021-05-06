8 Mayıs Cumartesi İbo Show yayınlanacak mı?

İbo Show, her cumartesi Star’da ekranlara gelmektedir. İbo Show’a konuk olan sanatçılar her hafta birbirinden değerli şarkıları seslendirmektedir. Geçen Hafta özel hayatıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, kendinden 43 yaş küçük olan sevgilisiyle evleneceği konuşulmaktadır.

İbo Show bu hafta 8 Mayıs Cumartesi günü yayınlanmayacağı duyuruldu. 8 Mayıs Cumartesi günü neden yayınlanmayacağı henüz netlik kazanmadı. İbo Show 15 Mayıs Cumartesi günü ekranlarda yayınlanmaya devam edecek.