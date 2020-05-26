Acun Ilıcalı ve Survivor canlı yayını kaç milyon kişi izledi? Acunn rekor dinlemiyor, yeni rekoru kırdı!

Acun Ilıcalı yeni bir ilke imza attı. Survivor 2020 yarışmasının bu akşam ekranlara gelen özel bölümünde dünya rekoru denemesi yapıldı. Adadaki yarışmacıların da katıldığı Instagram canlı yayınında izlenme rekoru kırıldı. Acun Ilıcalı ve Survivor canlı yayını kaç milyon kişi izledi? Acun yeni rekoru kırdı! İşte detaylar…

25 Mayıs 2020 Pazartesi günü ekranlara gelen Survivor 2020 yarışması özel bölümünde bir ilke daha imza atıldı. Acun Ilıcalı ve yarışmacılar dünya rekoru denemesi için Instagram canlı yayınına katıldı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan yarışmayı kazanan Gönüllüler takımı iletişim ödülü kazanmıştı. O zaman yapılan Instagram yayınına tam 1 milyon kişi katılmış ve Türkiye rekoru kırılmıştı. Bu bölümde ise daha önce 2 milyon kişiyle kırılmış olan Instagram canlı yayın rekoru egale edilmek istendi.

Acun Rekor Denemesini 3 Milyon Kişi İzledi

Adadaki yarışmacıların ve Acun Ilıcalı’nın katıldığı Instagram canlı yayınının ilk 40 saniyesinde 1.5 milyon izleyiciye ulaşıldı ancak yayın çöktü. Hemen ardından açılan canlı yayına 3 milyon kişi katılınca dünya rekoru da kırılmış oldu. Rekorun ardından Acun ödül olarak yarışmacılara parti düzenledi. Parti canlı yayında izleyicilere aktarıldı. İşte o rekor görüntüleri…

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Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 03:29