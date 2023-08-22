Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında birbirine girdi! Programı terk etti, izleyiciler şaşkına döndü
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Beyaz TV ekranında yayınlanan Beyaz Futbol adlı programında Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Programın ilerleyen dakikalarında Ahmet Çakar, rest çekti ve seti terk etti.
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı spor programına ilginç anlar yaşandı. Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı, her programın konuşmasının ve diyaloğunun futbol yorumculuğundan şova geçiş yaptığı canlı yayında bu kez karşı karşıya geldiler.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu davranışı eski hakemlerden Ahmet Çakar'ı kızdırırken, Ahmet Çakar moderatör Ertem Şener'e döndü ve "Ya Rasim ya ben gideceğim" şeklşnde ifadeler kullanarak rest çekti. Çakar, bu sözlerin ardından konuyu daha fazla uzatmamak adına stüdyoyu terk etti.
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